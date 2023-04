Il castello di Potterland Maghetti a Valenzano

Maghetti per un giorno in compagnia di Harry Potter. In arrivo una nuova concezione di intrattenimento che porterà i partecipanti a scoprire i castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella della magia. Fa tappa anche ad Arezzo "Potterland", per divertirsi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze dei castelli, lasciandosi incantare da uno staff magico. Obiettivo vivere una giornata immersi nella più famosa saga fantasy del mondo, ricca di personaggi, attività, magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno del fantastico. L’appuntamento è al Castello di Valenzano ad Arezzo sabato 15 aprile con Potterland l’evento organizzato da Experienze.it, in collaborazione con Malastrana Eventi. L’esperienza di Potterland ha una durata di 3 ore e mezza per ogni turno, è dedicata sia alle famiglie e ai bambini che agli appassionati della famosa saga ambientata nei mondi fantastici.

Il programma di "Potterland" è magico: una volta giunti al Castello il pubblico sarà catapultato a Diagon Alley dove sarà possibile incontrare i Goblin e i Folletti della Gringotts Bank che scambieranno la vostra chiave personale con alcuni Galeoni utili per acquistare il necessario per frequentare le lezioni della scuola. Il vecchio artigiano intagliatore di bacchette, presso la sua bottega, permetterà di scoprire che "…è la bacchetta a scegliere il mago!" e non viceversa. La più famosa fra le sarte di tutto il Mondo Magico guiderà i partecipanti tra aghi, fili e rocchetti a scegliere la divisa perfetta. Fatto qualche scatto si prosegue verso le aule della Scuola di Magia e Stregoneria di Monteardente, lasciandosi guidare dai professori più esperti nelle lezioni di magia più famose e incantate di sempre. Durante la giornata sarà possibile seguire lezioni di incantesimi, come la cattedra del Professor O’Connell, dove imparare le formule magiche, la postura e l’uso della bacchetta magica e degli incantesimi di base. Poi sarà la volta della lezione di pozioni, tenuta dal Vicepreside di Monteardente, il Professor William Greenheart.

La Professoressa De Silvis introdurrà alla lezione di erbologia, in chiusura gli studenti si potranno cimentare nella lezione di difesa contro le arti oscure,durante la quale il Professor Alastor Blackwood spiegherà a maghi e streghe cosa si cela nell’oscurità. Otto magiche tappe per una vera e propria esperienza completa ispirata alle avventure del giovane maghetto inglese. Potterland dura tre ore emezzo, il primo turno parte alle 9, l’ultimo alle 17,30 per terminare intorno alle 21. Info e biglietti: https:experienze.itpotterland-arezzo.