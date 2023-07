Il Castello delle meraviglie Boom Uffizi e visite di notte

Il Castello dei Conti Guidi di Poppi al centro della stagione turistica. Anche perché rappresenta un punto di riferimento per produzioni culturali nel monumento più iconico del Casentino. Superata l’emergenza Covid, sono state garantite opportunità di cultura e svago a famiglie e visitatori singoli, ma anche a tour operator, agenzie di viaggi e scuole che possono contare su un servizio stabile di visite guidate a richiesta, generiche o tematiche, in italiano e inglese, visite guidate in notturna, e attività didattiche che variano a seconda del grado e della formazione degli studenti.

All’interno del Castello è possibile inoltre ascoltare approfondimenti audiovisivi scaricando l’app. Non mancano spettacoli e rassegne teatrali e visite animate, fino ad arrivare alla falconeria.

È gestito, dal 2020, da D’Appennino Rete di Imprese, che raggruppa le principali cooperative sociali e turistiche del Casentino e della Valtiberina, in Rti con l’Associazione teatrale Nata. Un mix di professionalità nei settori di servizi, turismo, cultura e spettacolo.

Il Castello è teatro della rassegna teatrale “Castle Theatre” a cura di Nata che, con regia di Alessandra Aricò, propone spettacoli itineranti all’interno del castello. Come lo spettacolo “Ghotic” percorso per due spettatori alla volta in programma prossimamente nei giorni 18, 19 e 20 agosto dalle ore 21.

L’insieme di queste attività va ad incrementare il patrimonio storico del Castello dei Conti Guidi di Poppi.

Al suo interno è possibile ammirare tra le tante cose numerosi stemmi, diversi per forme, stili ed epoche, rappresentanti del potere fiorentino. La biblioteca Rilliana che custodisce un patrimonio librario di incredibile vastità e varietà. Il grande salone affrescato al primo piano che prende il nome di sala delle feste dove nel 1440 l’ultimo conte Guidi firmò la resa alla Repubblica Fiorentina, poi la cappella con gli affreschi di Taddeo Gaddi e il grande plastico della battaglia di Campaldino dell’11 giugno 1289 a cui prese parte anche Dante Alighieri.

Al Castello di Poppi ci sono anche mostre temporanee. Dal 20 luglio e fino al 28 gennaio 2024 il Castello ha l’onore di ospitare la mostra “Michelangelo rapito - Capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino” grazie al programma Uffizi Diffusi.