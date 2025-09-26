Il Cassero di Montevarchi museo inclusivo

Arezzo, 26 settembre 2025 – Il Museo Il Cassero per la Scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento di Montevarchi rilancia il suo impegno per l'inclusione con la quinta edizione di “Vorreiandarealmuseo”, il programma dedicato a persone con disabilità e bisogni specifici. L'iniziativa prenderà il via a ottobre 2025 e proseguirà fino a maggio 2026, con un calendario ricco di attività e alcune importanti novità, tra cui il coinvolgimento diretto delle scuole del territorio. Il progetto, presentato dall'assessore alla cultura Giacomo Brandi e dalla direttrice del museo Federica Tiripelli, si realizza grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, che conferma così il proprio impegno a sostegno della filantropia e della cultura, e con la collaborazione dell'Associazione Fratelli Nannicini.

"È un programma rivolto a persone con disabilità cognitiva e sensoriale - ha spiegato Tiripelli - e nasce per abbattere le barriere non solo fisiche, ma anche sensoriali, sociali ed economiche. Le attività sono pensate per persone con Alzheimer, bambini e adolescenti nello spettro autistico, non vedenti, ipovedenti, non udenti e stranieri. L'obiettivo è rendere il museo un luogo di tutti e per tutti". Tra le novità dell'edizione 2025-2026 figurano la collaborazione con gli istituti scolastici Petrarca e Mochi per la creazione di libri tattili, con la consulenza scientifica del Museo Tattile Statale Omero, un evento con AVO e l'istituto Petrarca rivolto agli ospiti delle RSA, e un'attività in collaborazione con l'associazione Conkarma dedicata ad adolescenti fragili o in situazioni di disagio sociale.