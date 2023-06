Il caso Santa Mama da Mattarella Il sindaco ricorre al capo dello Stato "Lasciate il passaggio a livello"

di Sonia Fardelli

Il sindaco e gli abitanti di Santa Mama si ribellano alla chiusura del passaggio a livello, che di fatto costituisce un’altra uscita a sud del paese. E alla comunicazione fatta dalla Regione che a luglio cominceranno i lavori per costruire un muro che di fatto chiude il passaggio sulla ferrovia, hanno risposto con un ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica. Un percorso che lo stesso sindaco Ilaria Mattesini insieme alla Giunta e ai consiglieri di maggioranza hanno spiegato ai cittadini nel corso di un’animata riunione, nella quale appunto gli abitanti si sono opposti alla costruzione del muro, come già avevano fatto settimane fa mettendo uno striscione con il loro "no" lungo la strada 71. "E’ una decisione - ha detto il sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini - che nostro malgrado siamo costretti a prendere per tutelare i cittadini del borgo. storico di Santa Mama. Un centro abitato da circa 120 persone, percorso da una strada lunga e stretta, con un unico punto di accesso a nord e un’uscita a sud che si immette nella strada strada regionale 71 attraverso un passaggio a livello privo di sbarre". Chiudere con un muro il passaggio a livello significherebbe di fatto togliere un’uscita al paese. "Il Comune di Subbiano ha sempre evidenziato alla Regione la necessità di un’uscita a sud per Santa Mama - spiega il sindaco - La Regione all’inizio sembrava aver accolto le nostre richieste, ma poi ha deciso di sopprimere il passaggio a livello, senza aver previsto alcun progetto idoneo a risolvere la grave problematica". La Regione Toscana proprio in questi giorni ha comunicato all’amministrazione comunale di Subbiano che i lavori per la costruzione del muro per la soppressione del passaggio a livello inizieranno a luglio. Da qui il ricorso al Presidente della Repubblica. "Più volte abbiamo ribadito alla Regione - continua Ilaria Mattesini - che la chiusura del passaggio a livello comporterebbe diversi rischi. I mezzi di soccorso non sarebbero in grado di raggiungere le abitazioni dei residenti rischiando di rimanere bloccati nel borgo. La strada angusta e la mancanza di un’area di manovra renderebbero complicata qualsiasi situazione di emergenza e in caso di una veloce evacuazione dell’area (allagamento, incendi) i residenti rischierebbero di trovarsi bloccati nel borgo". Una situazione che il Comune di Subbiano vorrebbe risolvere con il montaggio di aste levatoie in prossimità del passaggio a livello e la realizzazione di una corsia di immissione sulla 71 in direzione Subbiano mettendo così in sicurezza il passaggio a livello esistente. Proposta che però non è stata accolta da Regione e da Lfi.