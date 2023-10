Il caso rossoblù. Cappelletti:: "Brutto segnale"

Federica Cappelletti (nella foto), conosce bene la realtà di Montevarchi e a maggior ragione quella del calcio femminile. La moglie del compianto Paolo Rossi, con il quale aveva scelta di vivere nella vicina Bucine, oggi è al vertice della lega di serie A femminile. "Un brutto segnale - dice Cappelletti, intervenendo sulla vicenda che interessa l’Aquila Montevarchi - soprattutto in un momento in cui Fifa, Uefa e Figc investono e supportono lo sviluppo e la crescita del calcio femminile". Una vicenda non nuova quella di squadre femminili che sono costrette a chiudere nonostante per i club - soprattutto quando si affacciano in categorie professionistiche - ci sia l’obbligo di allestire formazioni giovanili o prime squadre, in maniera autonoma o con forme di collaborazione. Per la cronaca in serie D - categoria in cui milita il Montevarchi - tale obbligo non c’è e comunque i rossoblù hanno comunque deciso di portare avanti l’esperienza giovanile con le formazioni Under 15, Under 13 e con la scuola calcio come spiegano i dirigenti rossoblù che tuttavia preferiscono non rilasciare dichiarazioni riguardo quanto accaduto nelle scorse settimane.