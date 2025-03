Il caso raccordo e le strade killer che non esistono

Non è solo un altro numero che si aggiunge alla tragica conta sulle strade aretine, la morte di Daniel Canu è anche un campanello di allarme che si accende sul nostro raccordo autostradale. Del raddoppio dei nove chilometri che dalla città arrivano al casello di Battifolle si è parlato più volte ma non ci sono né progetti, né finanziamenti e non è nemmeno nelle previsioni Anas. Eppure è un tratto di strada su cui solo ieri si sono consumati due scontri (uno meno grave) e anche in passato gli incidenti mortali non sono mancati. Ma non esistono strade killer: le vittime di incidenti sono, nella maggioranza dei casi, la sventurata conseguenza di comportamenti sbagliati.