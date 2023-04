Il caso di Klaus: è sparito nel nulla dalla metà di febbraio

C’è un altro scomparso in provincia di Arezzo. Dal 16 febbraio non si hanno più notizie di Klaus Leonard Schuessler (nella foto), cittadino tedesco di 53 anni che ha casa nella zona di Bivignano. Per settimane squadre di ricercatori hanno battuto l’area tra Palazzo del Pero e Le Ville. Dal 7 merzo le operazioni hanno visto impegnate anche delle unità cinofile in forza ai carabinieri che sono arrivate ad Arezzo da Bologna. Cani addestrati che avevano passato al setaccio, inutilmente, una zona particolarmente impervia, partendo dalla casa di Bivignano dove Klaus Leonard Schuessler da qualche anno aveva deciso di stabilirsi.

L’uomo è di corporatura magra, alto circa 180 cm, dal peso di circa 80 chilogrammi, capelli castano chiari ed occhi chiari.

Del caso della scomparsa di Klaus Leonhard Schuessler si è occupata anche la trasmissione di Federica Sciarelli "Chi l’ha visto" che gli ha dedicato anche una scheda personale molto dettagliata con la stessa foto diramata dal Comune di Arezzo.