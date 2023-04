Il caso delle strade-lumaca "Due Mari, il nodo di Olmo in ritardo di un altro anno e la politica resta inerme"

di Federico D’Ascoli

Il nodo di Olmo della Due Mari slitta di almeno un anno e nessuno fiata. Confindustria più volte ha acceso i riflettori sui ritardi delle opere pubbliche, spesso inascoltata. Stavolta è il responsabile della delegazione di Arezzo dell’associazione di categoria Alessandro Tarquini a mettere in fila tutte le strade della provincia che attendono, da anni, una svolta.

Tarquini, vogliamo partire dall’"eterna" Due Mari?

"La strada è compresa nell’elenco nazionale delle 14 opere strategiche per il completamento trasversale tra il corridoio tirrenico e quello adriatico. Per i progetti redatti dalla Provincia di Arezzo relativi al nodo di Olmo e al raddoppio fino a Palazzo del Pero, già approvati nel 2005, il cronoprogramma allegato alla nomina del commissario prevede la consegna delle revisioni progettuale entro il marzo 2023 e l’appalto entro dicembre 2023".

Dunque ci siamo...

"Macché, basta leggere il web ufficiale del ministero: l’approvazione del progetto è slittata di un anno e va al 31 marzo 2024, mentre l’appalto slitta al 30 settembre 2024".

Perché?

"Non ce lo spieghiamo e nessun politico aretino ha fatto sentire la sua voce su quella che è l’ennesimo ostacolo su un’arteria fondamentale per lo sviluppo".

Parlano tutti di Medioetruria e nessuno di Due Mari...

"Sarebbe l’ora di smetterla di litigare e unire le forze per cercare di sensibilizzare il governo su un’opera sulla quale siamo indietro più degli altri: tra Siena e Grosseto gran parte del tracciato è concluso, mentre noi siamo rimasti in grave ritardo".

Della stazione dell’alta velocità cosa dice?

"Semplicemente che va fatta a ogni costo e che nessuno può pensare che la scelta in base a chi alza di più la voce ma in base a parametri tecnici ed economici. Si decida in tempi rapidi, individuando la soluzione migliore per tutti".

L’altro tema che vi sta a cuore è quello della ex Ss 3 Bis in Valtiberina. È la strada che costeggia la E45.

"Una strada che non è più agibile da oltre venti anni nel tratto compreso fra Valsavignone e Canili, rappresenta una valida alternativa in caso di chiusura della E45 per manutenzione straordinaria o in caso di incidenti di particolare rilevanza, in condizioni meteo avverse, come si è già verificato in passato. In questi ultimi tre anni, soprattutto dopo la chiusura durata mesi determinata dal sequestro del viadotto Puleto, qualcosa si è mosso, ma dopo una serie di passi avanti e stanziamenti nel piano triennale 2023-2025 delle opere pubbliche allegato al bilancio preventivo 2023 della Provincia di Arezzo, riportato nel sito web istituzionale non c’è traccia di interventi. Ci chiediamo perché...".

Note dolenti anche dalla strada regionale 71, soprattutto in Valdichiana. A che punto siamo?

"La strada attraversa molti centri abitati e lì si verificano troppo spesso incidenti, anche gravi. È stata realizzata solo la variante fra Camucia e il Vallone ed è in appalto solo il collegamento tra il Vallone e l’innesto con la Perugia-Bettolle. Il tratto fra San Zeno e Montecchio dispone di uno studio di fattibilità ma non è finanziato così come il tratto Montecchio-Camucia. Il tempo è scaduto: la politica faccia finalmente squadra e dia risposte a famiglie e imprese".