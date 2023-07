Il caso del Palagalli finisce in consiglio

SAN GIOVANNI

Domani a San Giovanni si terrà l’ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva, ma il parlamentino si preannuncia ricco di spunti e, probabilmente, di polemiche. Tra gli argomenti che saranno affrontati quello della palestra che dovrebbe sorgere a nord della città. Il movimento 5 Stelle presenterà infatti un’interrogazione alla giunta Vadi per chiedere chiarezza sulla vicenda, che si è di nuovo infiammata negli ultimi giorni. La società Palagalli e la Provincia di Arezzo avevano raggiunto un accordo per l’utilizzo dell’impianto sportivo da parte delle scuole superiori della città. I termini economici dell’intesa sono stati fortemente criticati dall’ex presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini e alcuni giorno dopo è arrivata la notizia che l’ente provinciale ha deciso di annullare in autotutela l’atto sottoscritto con la società sportiva sangiovannese.

"Ai cittadini interessano poco le continue esternazione della sindaca di Montevarchi che adora fare campagna elettorale a vantaggio della propria città sfruttando la sua esperienza da presidente della Provincia – ha detto il capogruppo dei 5 Stelle Tommaso Pierazzi – Ai sangiovannesi, ma soprattutto ai circa 2700 studenti degli istituti comprensivi del Valdarno, interessa conoscere le sorti della palestra a loro destinata. Questo è il vero tema". In occasione del parlamentino di domani Pierazzi chiederà di approfondire alcuni aspetti: finanziamento, progetto, e tempi di realizzazione "compreso l’accordo presentato e poi ritirato dalla stessa Provincia di Arezzo. I sangiovannesi – ha concluso – non possono vivere tra opere incompiute come già lo sono stati il teatro Bucci, l’ex ospedale Alberti e per molto tempo la ex casa del Fascio. Meritano maggior attenzione".