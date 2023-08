Il casello A1 del Monte chiuso 4 ore

La processione ferma il casello di Monte San Savino sull’Autosole. L’inizio dei festeggiamenti per la Madonna delle Vertighe provoca la chiusura per quattro ore stasera dalle ore 20 alle 24, in entrata e in uscita che concentrerà le auto sul casello di Arezzo.

Nei giorni scorsi c’era stata l’iniziativa di Autostrade per l’Italia e Polizia di stato per promuovere insieme la cultura della guida sicura per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e per promuovere comportamenti corretti alla guida.

I poliziotti della Stradale hanno dato consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale. Si cerca di coinvolgere le famiglie in momenti di sensibilizzazione sui temi dedicati alla sicurezza stradale: la distrazione, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, i limiti di velocità o la distanza di sicurezza.