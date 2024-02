Il carrello è più pesante. Stangata su frutta e caffè

I prezzi corrono e sia il valore tendenziale (quello riferito allo stesso mese dell’anno precedente) che congiunturale (la variazione rispetto al mese precedente) del paniere degli aretini registra più voci con il segno più nel mese di gennaio. I dati sono quelli elaborati dall’ufficio statistica del Comune di Arezzo sulla base dei dati Istat. Partendo da pasta e cereali ecco un +3,7% riferito al gennaio 2023, mentre rispetto a dicembre ecco un +2,5%. Giusto per fare qualche esempio resta invariato il costo della pizza, ma la pasta è salita di un 5,3% con una variazione dell’1,4% rispetto al gennaio di un anno fa. Ma la crescita è un po’ ovunque. Nel caso della carne rispetto ad un anno fa ecco un +2% che sale al 3,6% parlando di pesci e prodotti ittici, categoria che dal dicembre 2023 al gennaio 2024 è cresciuta di un 2,8%. Il valore tendenziale, ovvero la crescita maggiore da un anno all’altro, è stata da record per oli e grassi, saliti del 29,4% e che nell’anno nuovo si è attestata sul 4,6%. Sale ancora la frutta così come la verdura rispettivamente con un 2,8 e 4,9% da dicembre a gennaio. Solo pochi giorni fa anche ad Arezzo la tazzina di caffè ha toccato quota un euro e 30 centesimi. Un rincaro che trova riscontro anche tra le righe del paniere. Già perchè la categoria "caffè, tè, cacao" è salita rispetto a dodici mesi fa del 6,8%, da dicembre a gennaio lo scalino è stato vicino al 7%. Scendendo nel dettaglio ecco che il costo del caffè è cresciuto del 7,5% con l’anno nuovo, a fronte di un rincaro del 7,1% guardando i dati del gennaio 2023.

Il balzo in avanti interessa anche le bevande analcoliche, acqua in primis, ovvero beni sicuramente di prima necessità. Il valore tendenziale dell’8,1% si è ristretto al 3,8%. Sul fronte degli alcolici la crescita da un mese all’altro è stata del 6,5%, e guardando i vini ecco un 5% per quelli da tavola mentre prodotti di qualità salgono del 6,4%. Nulla in confronto ai vini spumante che superano il 12% in termini di crescita. Ma ecco anche qualche segno meno. Scarpe e calzature scendono dell’1,8% rispetto a dicembre, invariato l’abbigliamento in generale ma anche la voce "fornitura acqua", raccolta rifiuti, mentre scende ancora l’energia elettrica: -42,3% rispetto al gennaio di un anno fa, -0,8% rispetto al dicembre 2023.

Matteo Marzotti