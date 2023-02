Il Carnevale scalda i motori in vista della finale

di Luca Amodio

Ci si avvicina al gran finale del carnevale di Foiano della Chiana. Oggi va in scena il penultimo corso mascherato: l’ultima domenica di attesa (e tensione) prima del verdetto, in programma il prossimo 5 marzo, in cui verrà svelato il vincitore dell’edizione 484 del Carnevale più antico d’Italia. Edizione che, tra l’altro, sta registrando numeri da record con migliaia di presenze che hanno raggiunto anche quota 10mila, a richiamare il forte richiamo turistico della manifestazione. Un traino decisivo l’ha giocato quest’anno anche la formula "camperVale" che ha attratto centinaia di case su due ruote nel borgo della Valdichiana che hanno potuto beneficiare di un accattivante pacchetto che, oltre la piazzola, includeva anche alcuni extra come visite guidata e ingresso gratuiti alle varie collaterali. Il risultato è stato una flotta di camperisti - circa 200 nelle tre domeniche passate - in arrivo da tutta Italia, pronti ad immergersi nel mondo di Re Giocondo. E poi grandi numeri anche per il richiamo delle leccornie che i visitatori hanno potuto spilluzzicare nelle aree street food che conta 7000 bocche sfamate a suon di lampredotto, ciacce fritte e fish and chips.

Insomma, il quarto fine settimana va in scena con alle spalle numeri più che rosei. Tra l’altro le danze sono iniziate per questo week end già venerdì scorso. Alle 21 di ieri l’altro è andata in scena alla galleria Furio del Furia la terza edizione del "Carnival reunion" jam session che dopo lo stop pandemico è tornato alla ribalta per offrire ai musicisti giovani (e meno) una serata di musica nella cornice degli eventi di carnevale. Stessa location per un’altra serata di musica, quella di ieri, con "Humor bizzarro", lo spettacolo di cabaret musicale a cura dei cori dell’associazione effetti sonori che quest’anno arriva alla settima edizione. E oggi? Si inizia alle 11 con il raduno di auto e moto d’epoca, poi alle 12 si passa al cibo nell’area street food con il cooking show di Sandrino a base di prodotti tipici locali.

Come sfondo andrà in scena, nell’area di Carnevalandia, la parata Valdichiana Disney che farà compagnia ai più piccini che saranno circondati dai personaggi dei fumetti e cartoni. Poi spettacoli, animazioni, trenini e giostre fino alle 15 quando i protagonisti saranno loro: i giganti di cartapesta. E non finisce qui, no, perchè alle 17 la scoriandolata colorerà le vie del centro storico con il lancio gadget che precederà il dj set dal palco centrale.

"E’ una soddisfazione inspiegabile: nemmeno noi ci aspettavamo un carnevale così ricco di presenze", commenta il presidente del Carnevale Massimo di Chiara. "Abbiamo fatto un lavoro certosino, dal punto di vista organizzativo e anche comunicativo, abbiamo deciso di comunicare in modo più social, più pop, con grafici e influencer e anche grazie a questa comunicazione siamo riusciti a raggiungere un pubblico più numeroso", continua. E poi c’è tutto il lavoro dei cantieristi ovviamente, "i ragazzi sono stati fantastici, non hanno mai staccato la testa dal loro cantiere, hanno realizzato dei carri bellissimi curati nei minimi dettagli", conclude il presidente.