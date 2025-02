Il Carnevale in una mostra

Un salto indietro nel tempo. E’ quello che faranno i sangiovannesi visitando la mostra fotografica "Tradizioni in maschera: il Carnevale negli anni ’50 a San Giovanni Valdarno negli scatti di Fernando Farisei", che sarà inaugurata sabato 15 febbraio alle ore 16 nella Pieve di San Giovanni Battista. L’esposizione, realizzata grazie al prezioso contributo di Maria Farisei, che ha raccolto le istantanee del padre, offre un’affascinante testimonianza visiva della tradizione carnevalesca della città del Marzocco.

Iniziativa proposta dall’Accademia della Nunziata e dal Fotoclub Il Palazzaccio e organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione Carnevale storico sangiovannese. Le immagini immortalate da Farisei, tra le prime a colori di quel periodo, ritraggono momenti di festa e partecipazione collettiva. Nel percorso espositivo spicca la presenza costante di una folla numerosa, assiepata su balconi, finestre e lungo la via Maestra, con le autorità cittadine, i carabinieri e le majorettes tutti coinvolti nel rito carnevalesco.

"Il Carnevale di San Giovanni era un evento che andava ben al di fuori dei confini cittadini, e dava lustro alla nostra città portandone il nome a fianco di quello delle città d’Italia in cui svolgono i carnevali più celebri – hanno detto il sindaco Vadi e l’assessore Franchi - Per questo abbiamo accolto subito con favore la proposta. Le foto, di altissima qualità artistica e tecnica, pur risalendo a oltre settanta anni fa, non hanno perso niente di splendore e nitore, segno della grande perizia e competenza fotografica dell’autore".

La rassegna, come hanno ricordato gli organizzatori, non rappresenta solo un viaggio nel passato, ma anche un’opportunità per riscoprire e celebrare una vera tradizione da salvaguardare. La mostra sarà aperta dal 15 febbraio al 4 marzo, con orario di visita dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica anche la mattina dalle 10,30 alle 12,30.