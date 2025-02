Il Carnevale in Regione. Foiano scalda i motori

È il Carnevale più antico d’Italia: la 486esima edizione di Foiano è alle porte. Si parte il 9 febbraio e per un intero mese animerà la città della Valdichiana grazie ai carri allegorici dei quattro cantieri Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici costruiti in cartapesta da maestri veri e propri. Non mancherà la musica e i colori con le street band, insieme a sfilate di bande musicali e gruppi in maschera provenienti da tutta Italia. Le parate, un tripudio di colori, suoni e folklore, regaleranno al pubblico un momento di pura magia, coinvolgendo spettatori di tutte le età. La manifestazione ha avuto la sua vetrina promozionale nella sede regionale dove è stata presentata a palazzo del Pegaso alla presenza del presidente dell’assemblea legislativa Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, il sindaco di Foiano Jacopo Franci, l’assessore alla Cultura Riccardo Reali, il presidente dell’Associazione Carnevale di Foiano Andrea Capannelli.

"Un appuntamento importante per tutta la regione – ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale – che si svolge da 486 edizioni, quattro cantieri che si confrontano, centinaia di volontari che lavorano tutto l’anno per preparare questa festa. I carri allegorici sono delle vere opere d’arte, il carnevale è divertimento, ma è anche cultura, tradizione e storia di un territorio. Un ringraziamento al comune e all’associazione Carnevale per il loro impegno, il futuro passa attraverso le nostre tradizioni che sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo della Toscana". Il Carnevale di Foiano della Chiana è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica. C’è attesa in città per scoprire l’ordine in cui i carri si presenteranno al cospetto dei visitatori. L’appuntamento con l’estrazione è fissato per giovedì 6 febbraio alle ore 18. "Torna l’appuntamento con il carnevale – ha ricordato il sindaco di Foiano Jacopo Franci – e siamo pronti ad accogliere le migliaia di visitatori che arrivano da tutta Italia.

C’è molta attesa per questo evento che è il momento culturale più importante per la nostra città, che presenta i carri e le varie manifestazioni collaterali che abbiamo preparato per dare il via alla nostra festa." "Le prime due domeniche del Carnevale saranno dedicate alle gare, mentre nelle seguenti tre le sfilate avranno un’atmosfera più rilassata e divertita – ha confermato Andrea Capannelli presidente dell’Associazione Carnevale – Ogni anno cerchiamo di alzare il livello della manifestazione, introducendo importanti novità e sorprese." Il programma della manifestazione come sempre prevede tante altre attività pensate per tutti i gusti. Tra queste due mostre: una di Ale Giorgini, l’illustratore di fama internazionale presenterà dei lavori dedicati a un progetto speciale legato alla comunicazione del comune di Foiano della Chiana, l’altra dedicata ai costumi storici dei quattro cantieri Rinnovata, per questa edizione, anche l’apprezzata iniziativa dei cooking show.