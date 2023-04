Il capostazione Eugenio sui binari del buonsenso

Alla vigilia di Natale il governatore Giani aveva provato a trovare un punto di equilibrio. Il giocattolo Medioetruria è uno solo: scegliete dove metterlo, il senso delle sue parole ai litiganti. Per questo aretini, senesi e perugini avrebbero dovuto smetterla di attaccar briga per non perdere un regalo in grado di annullare il gap infrastrutturale della Toscana meridionale e dell’Umbria. È evidente che nemmeno a Natale siamo tutti più buoni: a quattro mesi di distanza Giani ha compreso che ogni tentativo di composizione è inutile. Per questo, forse, non si nasconde più: "La scelta spetta al tavolo tecnico tra Regioni e ministero ma Rigutino mi piace: è la scelta migliore", dice. Anche il capostazione Eugenio ha scoperto da dove passano i binari del buonsenso.

f.d’a.