Il cantiere vien di notte Raccordo, 10 giorni di stop I lavori solo fino all’alba

di Alberto Pierini

AREZZO

Mettono la sveglia ma non all’alba. Da martedì il raccordo, gli otto chilometri più frequentati e spesso intasati di Arezzo, diventa un cantiere. Un cantiere a cielo aperto ma per una volta sotto le stelle. Anas bissa le operazioni di risistemazione delle strade aretine. La 73 poche settimane fa, nel tratto che collega la rotatoria di Olmo alla zona Esselunga. E stavolta la striscia d’asfalto che fa da elastico tra la città e l’autostrada. Una doppietta in sè comunque positiva, andando ad intervenire su strade che ne hanno un estremo bisogno. Ma che stavolta sceglie anche il momento giusto.

Lavori sì ma di notte: sembra niente ma può fare la differenza tra un ingorgo inenarrabile e qualche disagio. Il primo tempo di questa operazione scatta da martedì 11 aprile: il prossimo, perfino considerando i rientri dalle gite di Pasquetta. L’obiettivo è il risanamento complessivo della pavimentazione. Ed è un intervento da due milioni di euro, tanta roba.

In questa fase iniziale i lavori andranno da martedì fino al 22 aprile, per la cronaca un sabato: e sarà il primo giorno dopo il blocco. Un blocco notturno.

Infatti il cantiere procederà dalle 20.30 fino alle 6.30 di mattina. E in questa fase scatterà una serie di deviazioni. L’itinerario alternativo sarà già indicato sul posto. Dalla rotatoria del casello autostradale sarà possibile utilizzare la provinciale 21 fino a Pieve al Toppo per poi proseguire sulla SS73 nella direzione di Arezzo. E così al contrario per raggiungere l’autostrada.

E’ solo l’inizio, beninteso. Nelle successive tappe le lavorazioni partiranno dopo i ponti di primavera del 25 aprile e 1° maggio.

Disagi certi comunque ma un altro vento rispetto al cantiere di Olmo. Primo perché l’annuncio arriva in largo anticipo: sulla tangenziale ci sono già i primi cartelli che indicano orari e date delle operazioni. Evidentemente le proteste esplose poche settimane fa hanno lasciato il segno e convinto l’azienda ad una maggiore prudenza: allora tanti automobilisti si ritrovarono a freddo di fronte al fatto compiuto.

E la scelta di lavorare di notte è strategica. Tiene conto delle caratteristiche del tratto: solo nella prima parte ci sono insediamenti che potrebbero soffrire dei rumori notturni, tra cui un albergo e una clinica. Le case più vicine sono distanti e quindi "impermeabili" ai contraccolpi del cantiere. E ripercorre una soluzione che negli anni è stata davvero raramente pratica. Qualche anno nella zona del Rossellino, e allora aveva portato con sè proteste eclatanti. E più di recente nelle operazioni di asfaltatura e completamento dei viali interni, i cosiddetti "boulevard" estesi su via Roma, su via Crispi e più avanti via Guido Monaco.

Sul raccordo la stima è che ogni giorno passino circa ventimila auto: ma è un dato che risale a diversi anni fa e non è escluso che sia ormai ampiamente superato dalla realtà. Ventimila e passa mezzi che di giorno potranno continuare a percorrere, anche se magari con cautela, i fatidici otto chilometri. Ma la notte no: ce ne faremo una ragione.