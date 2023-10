Il cantiere fantasma. Rotatoria Fiorentina, ira dei commercianti: "Sempre fermo da giorni"

di Gaia Papi

"Il cantiere è aperto ma non è operativo". In via Fiorentina le iniziali preoccupazioni stanno diventando realtà: quelle di tempi ben più lunghi rispetto a quanto prospettato. Una ruspa parcheggiata lì da giorni ne sta diventando il triste emblema. "Non si vede nessun operaio. Se continua di questo passo ci vorranno altro che 31 giorni".

A raccogliere la preoccupazione di residenti e commercianti della zona è Cristiano Beligni, delegato dell’area aretina per Confcommercio. Una preoccupazione che va di pari passo con quella di Confesercenti che proprio in via Fiorentina ha la sede. "Via Fiorentina non è una strada dove tenere parcheggiata immobile una ruspa. Non si può appaltare lavori sulla pelle dei commercianti. Il cantiere va rinviato ad agosto". Va giù dura Valeria Alvisi, direttrice di Confesercenti. "È evidente che non c’è stata programmazione e non è chiaro cosa si attenda per partire con il cantiere. Avevamo avuto rassicurazioni che i lavori si sarebbero svolti in gran velocità, promesse al vento". Un messaggio all’assessore ai cantieri strategici per la città Marco Sacchetti.

"In compenso, i disagi causati dal blocco della strada in direzione città si sono fatti vedere subito. Per esempio, da metà pomeriggio la coda di auto che rientra dal centro città aumenta e tante persone evitano di fermarsi nei negozi della via per paura di non riuscire a rientrare nel traffico – spiega Beligni – Per loro la perdita di clienti è tangibile e proietta un’ombra lunga anche sulle festività natalizie". Ad esprimere preoccupazione è anche Gianni Fabbrini, titolare dell’hotel Minerva: "Devo dare percorsi alternativi a quanti hanno prenotato nella mia struttura. E se per i turisti del fine settimana o delle gite cambia poco, per i convegnisti, che hanno a che fare sempre con tanti impegni e tempo contato, è invece un disagio. I lavori sono necessari e auspicati, noi eravamo pronti a sopportarne ogni disagio, ma il calendario scelto è davvero sbagliato". Se in un primo momento entrambe le associazioni di categoria avevano chiesto di far slittare i lavori a gennaio, adesso Confesercenti: "Chiediamo che vengano rinviati ad agosto. C’è solo una soluzione: rimuovere il cantiere – tuona Alvisi – Liberare la strada e tornare alla normalità dando la certezza di poter affrontare le festività senza disagi".

Anche Ascom è d’accordo: "Di certo l’estate sarebbe stato il momento migliore per mettere mano al cantiere". "Ogni giorno che passa è un notevole danno economico, incalcolabile, per le aziende di via Fiorentina e via Marco Perennio, e per quelle della parte bassa di via Fiorentina verso San Leo. Dall’avvio del cantiere la strada si è desertificata".