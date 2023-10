Il cantiere di via Filzi è ancora nel degrado. Sacchetti: "Vogliamo riprendere l’immobile"

AREZZO

Mentre la risoluzione del contratto è già avvenuta, ora a preoccupare sono le condizioni in cui verte il cantiere di via Filzi, quello partito e mai terminato per la realizzazione della nuova caserma della polizia municipale. Uno scheletro abbandonato nel cuore di un quartiere che proprio non aveva bisogno di un altro luogo che potrebbe finire nel degrado e tornare ad essere dormitorio abusivo e luogo di spaccio. A parlare del suo destino, in risposta ad un’interrogazione del consigliere Alessandro Caneschi, è intervenuto l’assessore ai cantieri strategici per la città Marco Sacchetti (nella foto). "Da un punto di vista giuridico, l’immobile attualmente non è un cantiere né di proprietà e nella disponibilità dell’amministrazione comunale, aspetti che configurano un problema nel problema" spiega. E poi sul degrado: "Mi dicono che l’area è di nuovo abbandonata per cui compiremo sopralluoghi propedeutici all’emissione di eventuali ordinanze per impedire che le criticità comportino degrado e pericoli".

Sulla possibile soluzione: "La cosa più naturale sarebbe ovviamente riacquisire l’edificio e portare a compimento il progetto. Sicuramente procederemo nella strada parallela per acquisire l’immobile da parte del Comune anche perché ha una destinazione d’uso specifica. Lo stabile ha ricevuto una parte dei lavori previsti, come il consolidamento del fondale e in parte l’elevazione, alcune opere propedeutiche per l’ampiamento della caserma e l’attuale proprietà, immagino la banca, non credo che avrà interesse a tenerlo". Una strada, quella dell’acquisizione da parte del Comune, che non è di sicura percorrenza.