Il cantiere della discordia. La rabbia dei commercianti: "Parta dopo le festività"

di Laura Lucente

Prime polemiche, preoccupazioni e perplessità dei commercianti dopo l’avvio del cantiere in via Lauretana a che prevede il rifacimento della strada e dei marciapiedi. L’obiettivo principale dell’amministrazione è quello di incrementare i posti auto disponibili. A farsi portavoce del malcontento sia dei commercianti in sede fissa sia di quelli ambulanti, sono i rappresentanti delle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio che analizzano la situazione sotto il profilo tecnico e di opportunità. "Va fatta una premessa sostanziale – commentano Lucio Gori vicedirettore Confesercenti e Carlo Umberto Salvicchi responsabile Confcommercio Cortona – non siamo contro i lavori a priori. Se questi abbelliranno ben vengano, rendendo anche più fecondo il commercio, ma non vorremmo che i commercianti ci arrivassero con il fiato grosso o addirittura senza più fiato". A preoccupare è la strada quasi totalmente transennata sul lato sinistro con le attività economiche, confermano Confesercenti e Confcommercio "isolate o comunque prigioniere con un conseguente crescente timore di un danno economico". Per la seconda parte dell’intervento si prevederebbe anche la chiusura completa dell’arteria. Viene chiesto a gran voce di rivedere le modalità di cantierizzazione appena avviate. "Quando si fanno cantieri in aeree urbanizzate ci devono essere delle procedure di tutela che vanno oltre il cantiere normale", tuona Salvicchi.

"Così come è stato allestito il cantiere – spiega Gori – malgrado l’intervento davanti ad alcune realtà commerciali non appaia a nostro avviso realizzabile nell’arco almeno della prossima settimana, sembra non comprensibile la chiusura e chiediamo che sia rivisto con urgenza". Gori e Salvicchi ricordano che lo stesso sindaco, nell’incontro a metà settembre, con le attività commerciali e le associazioni di categoria si era dimostrato sensibile alle richieste di ridurre al massimo i disagi del primo stralcio del cantiere. "Occorre un sopralluogo urgente e un tavolo quindicinale di confronto". "Adesso serve prevedere un ristoro per i commercianti ed ambulanti che subiranno il calo del fatturato", chiedono con forza Confesercenti e Confcommercio. "Già giovedì, in occasione del mercato settimanale, in particolare gli alimentaristi spostati da via Lauretana in via XXV Maggio, hanno registrato perdite di vendite nell’ordine del 6070%". Gori e Salvicchi chiedono di accelerare i tempi e sospendere il cantiere già da giovedì 7 dicembre fino a dopo Natale.