Arezzo, 1° marzo 2019 - «Luci accese anche di giorno». E’ un po’ il tormentone del video che Jovanotti ha girato con l’amico Bennati. Si sono trovati lungo la statale che unisce Cortona a Castiglion Fiorentino, in sella alle loro bici. Lorenzo Cherubini, impegnato in questi giorni nelle prove del tour estivo, è amico da tempo del ciclista con il quale condivide la passione per il ciclismo.

Nell’occasione Bennati ha regalato a Lorenzo un kit di luci led per aumentare la visibilità delle bici anche di giorno. Una campagna promossa da Marco Scarponi, fratello di Michele, morto durante un allenamento, travolto da un furgone.

«Questa lucina è poca cosa ma può essere utile, spiega Jovanotti nel video, mentre Daniele monta il kit sulla bici del cantautore, sopratutto è utile che tutti, automobilisti e ciclisti, rispettino lo spazio della strada dove stanno viaggiando e facciano attenzione. Senza mandare sms o parlare al telefono mentre si è alla guida che è pericolosissimo.

Ao ciclisti dico: quando siete insieme non state mai affiancati per parlare, ma sempre in fila. E’ importante rispettare gli spazi nelle strade in cui devono convivere bici e auto» continua. « Il tema della sicurezza è fondamentale, di incidenti in cui sono coinvolte le bici ce ne sono sempre tanti. In sella a una due ruote sei praticamente nudo, il casco, con cui è importantissimo viaggiare, non è abbastanza» spiega.

«Questo piccolo led permette di aumentare la visibilità. Strumento importante non solo per gli agonisti, ma per tutti coloro che usano la bici, per andare a fare la spesa o a scuola, o a lavoro. Perché andare in bici è fondamentale. Lo è per chi ci va, per l’ambiente, per la salute». E allora ecco che parte lo slogan: «Luci accese anche di giorno e casco ben allacciato», ripetono i due amici.

E poi inizia una chiacchierata fra i due. «Sei pronto Marco per la stagione?» gli chiede Jovanotti. «Ero pronto, risponde il ciclista, questa bronchite mi ha rallentato». E intanto Jovanotti scherza: «Vorrei mostrarvi la coscia del Bennati e paragonarla alla mia» ridono. «Come scopri di essere un velocista o uno scalatore?» continuano a parlare.

E poi si torna a Bennati: «Correrai alla Tirreno-Adriatico?» . «Più no che si con questa bronchite. Più facile alla Sanremo» spiega Bennati «grande campione e grande orgoglio nazionale». Ragazzi allora è chiaro: «Luci accese anche di giorno e buona bici» salutano i due.