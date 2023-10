Il canile rifugio e la nuova colina di gatti "Fuse Sfuse"

Novità in vista al canile comunale. Oggi domenica 15 ottobre alle ore 16 al Canile Comunale di Arezzo appuntamento per l’inaugurazione del nuovo Canile Rifugio e della nuova colina felina "Fuse Sfuse". "Vi aspettiamo oggi alle ore 16 in via Ca’ del Lanino 28 ad Arezzo – dicono i volontari della sezione Enpa di Arezzo – per trascorrere un pomeriggio in compagnia dei nostri tanti ospiti pelosi".