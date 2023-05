Il campo largo di Donati "Dialogo con tutti La politica non si fa con i risentimenti"

di Federico D’Ascoli

"Civismo" sembra l’ultima delle parole magiche che la politica usa come formula risolutiva della propria crisi di idee, di contenuti e, in fondo, di credibilità. Non è così per Marco Donati che alla causa della civis lega un patto di convivenza civile, di coscienza dei doveri, di cura dei beni comuni.

Dopo cinque anni da parlamentare del Partito democratico si è candidato a sindaco e ha fondato il Patto civico che nella versione Scelgo Arezzo vuol essere decisivo alle elezioni 2025. L’intervista di ieri su La Nazione a Matteo Bracciali è lo spunto per parlare di alleanze alternative al centrodestra.

Donati, Bracciali ha aperto la partita di Arezzo 2025, l’intervista di ieri è un sasso nello stagno di un Pd in fase di transizione. Cosa si può fare per riconquistare Arezzo?

"Di certo non serve un cartello elettorale contro qualcosa o qualcuno ma una serie di idee per riportare in città la buona amministrazione che si è persa con Ghinelli. Il nostro modello è Aldo Ducci e la sua capacità di dare risposte alla città".

Traspare la diffidenza del Pd nei sui confronti. Dopo l’esperienza a Montecitorio, lei ha sfidato apertamente il candidato del Pd Ralli. Come pensa di farsi perdonare in piazza Sant’Agostino?

"Rispondo citando Nenni: “la politica non si fa con i sentimenti, figuriamoci con i risentimenti”. La segreteria Bracciali è minoritaria in congresso e presto potrebbe essercene un’altra. Al primo punto non ci sono però le dinamiche del Pd ma i problemi dei cittadini: i partiti non sono più in grado di dare risposte a questa città. Siamo convinti di avere un progetto vincente e credibile che può aggregare altre forze. Non ci sentiamo tirati per la giacchetta da uno schieramento o dall’altro. Il dialogo è con tutti".

Eppure le esperienze civiche spesso hanno bisogno del sostegno dei partiti tradizionali. Ha visto che è successo a Siena al “civico” De Mossi? L’ex sindaco ha preso soltanto lo 0,9% dei voti...

"Sono convinto che se il civismo non è un’improvvisazione elettorale ma un percorso che, come nel nostro caso, va avanti da anni ci siano spazi per non dover essere subalterni alle dinamiche dei partiti e delle coalizioni nazionali. Perché il problema è un altro...".

Quale?

"Che i cittadini si rendono conto che i partiti fanno spesso finta di contrapporsi e poi in realtà fanno parte di un sistema che non funziona più e che allontana la gente dalla politica. Il Pd mi sembra in confusione non solo in Provincia dove vota il bilancio insieme a Fratelli d’Italia ma anche in Comune l’opposizione a Ghinelli è spesso piuttosto morbida. La nostra proposta civica è vincente perché mettiamo al centro i problemi veri".