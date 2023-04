Il cambiamento climatico gli esperti a confronto al campus del Pionta

L’Università incontra la città di Arezzo con il primo ciclo di appuntamenti, "L’università in città", rivolti alla cittadinanza e progettati dai vari dipartimenti dell’Università di Siena presenti nel Campus universitario aretino in collaborazione con enti e realtà del territorio. Si tratta di incontri di riflessione e approfondimento su temi culturali e di attualità: dalle tradizioni popolari locali al cambiamento climatico, dalla musica ai rischi idrogeologici, dalla memoria dell’ex-ospedale psichiatrico di Arezzo alla tradizione e significato culturale del velo; gli incontri di riflessione e dibattito si affiancheranno a momenti di formazione informale per giovani e ragazzi. Gli appuntamenti, con docenti e personalità del mondo culturale e dell’impresa, si terranno sia al campus del Pionta, che in altre sedi di Arezzo, fino al mese di giugno a ingresso libero. Oggi 5 aprile alle ore 16.30 è in calendario, nell’Aula Teatro del campus del Pionta, l’iniziativa "Gli ambienti polari, sentinelle dei cambiamenti climatici". Luca Zurli, Matteo Perotti e Gianluca Cornamusini racconteranno come e perché le ricerche in area polare aiutano a comprendere il clima che cambia.