Il calendario per i lettori. Volontariato protagonista

Dodici mesi da tracorrere insieme, sfogliando il nostro giornale, in compagnia di realtà e associazioni che da sempre rappresentano veri e propri punti di riferimento sul territorio con il loro impegno quotidiano, anche durante le festività, per portare aiuto a chi ha maggiormente bisgno. E’ dedicato al mondo del volontariato e ai mille volti dei suoi protagonisti il calendario 2024 che La Nazione offrirà ai lettori il 30 dicembre in abbinamento gratuito al quotidiano in edicola. Un calendario per ciascuna delle edizioni locali del nostro giornale, a riprova di un profondo radicamento che da 164 anni vede La Nazione raccontare, ogni giorno, fatti e protagonisti delle città della Toscana, dell’Umbria e della provincia de La Spezia.

Il 30 dicembre dunque, acquistando il giornale, si riceverà in

omaggio uno spicchio di speranza e una testimonianza del

grande cuore che anima le mille

associazioni e i gruppi attivi nelle nostre città. Un lavoro che ha

coinvolto i giornalisti e i fotografi de La Nazione di Arezzo: Daiano Cristini e Alessandro Falsetti,

per fissare mese dopo mese le

immagini di un impegno che ha

fatto della generosità verso il prossimo uno stile di vita da ammirare e valorizzare.

Così le pagine del calendario, racconteranno mese dopo mese la storia di una associazione

di volontariato con la copertina

disegnata e firmata da Giancarlo Caligaris. Saranno foto che ritrarranno i volti dei volontari del soccorso.

Ci sono anche giovani speciali

che preparano il cibo, ci sono i

volontari antincendio che vigilano sui boschi e portano aiuto quando scoppia un rogo e quando si verificano alluvioni. Poi volti pagina e puoi ammirare chi si

dedica a favorire l’inclusione dei disabili, chi mette a disposizione il suo tempo coinvolgendo in attività gli anziani, altri che

con la donazione del sangue salvano la vita di altre persone, fino a chi si occupa anche degli animali, troppe volte vittime di abbandoni e bisognosi di cure. Insomma dodici testimonianze che danno un nome e cognome ai protagonisti che, attraverso il calendario, raccontano storie di

fiducia e di speranza, accompagnandoci alla scoperta di un nuovo anno che è ormai alle porte.