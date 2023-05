Il Calcit ha fatto centro 5mila euro dai banchini

Nonostante Giove pluvio abbia fatto capolino per cercare di scombinare i piani, il mercatino dei ragazzi a Cortona ha dato i frutti sperati. Grazie all’entusiasmo e alla buona volontà dei ragazzi sono stati raccolti 4 mila 700 euro devoluti interamente ai progetti che l’associazione realizza sul territorio.

"Si è trattato di una bellissima giornata di solidarietà", conferma il presidente del Calcit Valdichiana Massimiliano Cancellieri. "Tante le scuole elementari che hanno aderito al progetto, tanti i volontari che si sono adoperati per la riuscita della manifestazione. Anche i ragazzi del Progetto Viva della Valdichiana Per la vita indipendente, ed i ragazzi dell’associazione Dopo di Noi Valdichiana, hanno preso parte all’ iniziativa con il loro banchino, portando un bellissimo e sostanziale contributo".

Il ricavato verrà ora destinato a sostenere i progetti dell’associazione tra cui quello appena partito denominato "Prendiamoci cura". Si tratta di uno studio che vuole promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e psicologica attraverso un supporto assistenziale e psicologico, al caregiver che assiste il malato al proprio domicilio fornendo un aiuto concreto alla famiglia. Il Calcit lo ha realizzato in collaborazione con l l’equipe di Cure Palliative della Zona Distretto della Valdichiana Aretina. "A breve saranno anche donate dal Calcit due poltrone per le trasfusioni ed un armadio per la strumentazione sempre all’ospedale della Fratta", spiega ancora il presidente. Tutto questo per arredare la nuova postazione del centro trasfusionale.

Laura Lucente