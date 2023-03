Il Caffè dei Costanti a Mister Prada Bertelli si fa un regalo da 1,6 milioni La Buca pronta per la Fiera Antiquaria

La serranda abbassata sulla piazza più frequentata delle notti aretine sarà presto un vecchio ricordo. Dopo quasi cinquecento giorni di chiusura il Caffè dei Costanti ha ritrovato un futuro e un nuovo padrone. Il più importante imprenditore aretino ha rotto gli indugi dopo settimane di voci che si rincorrevano, senza smentite. L’asta lanciata all’inizio dell’anno da Intesa Sanpaolo proprietaria dell’immobile ereditato da Ubi e a sua volta da Banca Etruria se l’è aggiudicata Patrizio Bertelli con la società immobiliare Peschiera. L’offerta di Mister Prada è pari a un milione e 600 mila euro, la base d’asta per aggiudicarsi le Stanze era di un milione e 350 mila euro.

Mancano solo poche formalità per completare la documentazione ma l’affare si può dire chiuso. Il locale è chiuso dal novembre 2021 e stando ad alcune indiscrezioni riaprirà al termine dei lavori di risistemazione tra settembre e ottobre, la gestione potrebbe rimanere all’interno della famiglia.

Secondo quanto emerge dall’entourage di Bertelli che tra pochi giorni, il 6 aprile, finirà 77 anni, la volontà del patron di Prada è quella di rilanciare i Costanti, preservando comunque la tradizione dei Costanti, locale di ritrovo dell’alta borghesia aretina da oltre due secoli.

Patrizio Bertelli ha acquistato nella stessa piazza altri due immobili storici, quello dell’ex Farmacia del Cervo e il ristorante La Buca di San Francesco prossimo alla riapertura e famoso per le frequentazioni di vip internazionali come Charlie Chaplin, Roberto Benigni, Salvador Dalí, re Gustavo VI di Svezia, Adriano Celentano, Sting, Jeanne Moreau e Carolina di Monaco.

Proprio nei giorni scorsi l’architetto Roberto Baciocchi, progettista di tutti gli spazi commerciali per i marchi del gruppo Prada con il quale collabora da oltre 4o anni, aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram all’interno della Buca con Patrizio Bertelli e Miuccia Prada e un gruppo di amici. Una sorta di test delle cucine prima della riapertura. In questi giorni Bertelli si vede spesso in San Francesco, segno che l’altro storico locale sulla strada che sale accanto alla basilica degli affreschi di Piero è davvero pronto a riaprire. La prossima Fiera Antiquaria, in programma sabato e domenica prossimi, potrebbe anche essere l’occasione giusta per scoprire la nuova Buca targata Bertelli. In attesa del Caffè dei Costanti dopo l’estate.

Federico D’Ascoli