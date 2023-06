Il cabaret e il teatro targati Noidellescarpediverse sul palco di Garibaldissima

Arezzo, 22 giugno 2023 – Il cabaret e il teatro targati Noidellescarpediverse in trasferta a Livorno per il festival Garibaldissima.

Il calendario della terza edizione della rassegna diretta da Claudio Marmugi prevede ben due spettacoli a cura all’associazione culturale aretina che porterà le sue produzioni originali, la sua simpatia e la sua creatività sul palcoscenico allestito in piazza Garibaldi.

Il doppio appuntamento permetterà di esportare e di presentare in terra livornese il repertorio dei Noidellescarpediverse diviso tra comicità e drammaturgia, andando inoltre a rinnovare la storica collaborazione con il cabarettista e scrittore satirico Marmugi che lo scorso aprile era stato ospite ad Arezzo per il laboratorio Aurora Ridens.

La prima data segnata sul calendario è giovedì 29 giugno, alle 21.30, con “Sos Cabaret in Tour - Quando ridere è un’emergenza” che vedrà per protagonista la doppia coppia comica di Noidellescarpediverse (Samuele Boncompagni e Riccardo Valeriani) e Alan&Lenny (Alan Bigiarini e Lenny Graziani).

La serata sarà dedicata all’arte della risata, con i quattro artisti che proporranno il meglio del repertorio tra storici personaggi con cui hanno trovato notorietà a livello nazionale e nuove proposte di recente ideazione.

I Noidellescarpediverse vantano un’esperienza di oltre venticinque anni nel cabaret in cui hanno calcato anche il palco di Zelig Off su Canale5 e in cui sono stati promotori di rassegne di successo quali Sos Cabaret, RidiCasentino e Aurora Ridens, mentre Alan&Lenny sono approdati alle trasmissioni TalentNight di Italia1 e Metropolis di Sky Comedy Central con personaggi come il mago e la sua improbabile valletta, i cow-boy dalla facile battuta e gli incalliti giocatori di “Indovina Chi?”.

Venerdì 7 luglio sarà invece la volta dello spettacolo teatrale “Figurine - All’ombra dei giganti” scritto e interpretato da Boncompagni per accompagnare gli spettatori in un viaggio letterario nel mondo del calcio tra storie in ombra e poco conosciute, tra campioni dimenticati o vicende curiose dall’800 ai giorni nostri.

Dall’Europa al Sud America, la serata porterà lontano dai riflettori, dagli sponsor e dai contratti milionari, in un percorso tra storie dove viene raccontata l’anima più genuina e autentica di uno sport fatto da righe bianche, due porte, ventidue giocatori e una palla.

«Garibaldissima - spiega Boncompagni, - è tra i festival che scandiranno l’intera estate di Livorno: ringraziamo Marmugi per il coinvolgimento e per la possibilità di poter presentare ben due spettacoli in una delle città di eccellenza della comicità italiana».