Il brutto film che avvelena il calcio

Non è il primo e purtroppo c’è da scommettere che non sarà nemmeno l’ultimo arbitro a essere aggredito su un campo di calcio. Episodi come quelli accaduti sul rettangolo verde della Valtiberina sono difficili sia da spiegare che da commentare. Più facile semmai farlo chiedendo a chi si sente nel video commentare (ridendo) l’aggressione. I calci e gli spintoni come se fosse al cinema, davanti a un commedia. Nell’era social dove il video ripresa adesso può diventare virale dopo pochi secondi viene da chiedersi a chi rideva davanti a quella violenza cosa ci fosse di così divertente nel vedere un ragazzo da solo contro almeno undici calciatori partiti alla carica. A parti inverse, con lo spettatore nei panni dell’arbitro, di certo avrebbe poco da ridere.