Il brutto anatroccolo e il gatto con stivali a Sansepolcro Il Comune di Sansepolcro e la Fondazione Toscana Spettacolo presentano una nuova Stagione Teatrale per ragazzi, con spettacoli coinvolgenti e educativi. Primo appuntamento il 4 febbraio con "Il brutto anatroccolo", seguito da "Il Gatto con gli stivali" il 3 marzo. Biglietti disponibili presso la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti. Un'opportunità per far vivere ai ragazzi l'arte e la meraviglia del teatro.