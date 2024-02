Il brutto anatroccolo e Il gatto con gli stivali. Teatro ragazzi in scena

Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, invita alla nuova Stagione Teatrale dedicata ai ragazzi, un viaggio coinvolgente nell’affascinante mondo delle arti performative. Primo appuntamento domenica 4 febbraio con Il brutto anatroccolo con Mirco Sassoli e Livio Valenti per la regia dello stesso Valenti. Età consigliata 4 anni. Domenica 3 marzo poi è la volta del Gatto con glis tivali liberamente ispirato dall’omonima favola con interpreti Fabio Bacaloni e Roberto Lori. Età consigliata 3 anni. Questa stagione è progettata appositamente per catturare l’immaginazione dei giovani spettatori. Ogni spettacolo offre un’esperienza unica, con storie coinvolgenti, personaggi straordinari e messaggi educativi. L’accesso è aperto a tutti i giovani amanti del teatro e alle loro famiglie. I biglietti possono essere acquistati presso la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti tre giorni prima dello spettacolo e sarà possibile prenotarli allo 0575732434 e ritirati presso il botteghino del Teatro dalle ore 150. Per altre info Ufficio Cultura del Comune di Sansepolcro 0575 732216.