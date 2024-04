Il brivido della sgasata e Dovi a pezzi

Il brivido della sgasata è sempre lo stesso. Che sia un circuito di MotoGp o una pista di motocross. Andrea Dovizioso non hai mai smesso di amare il pericolo in sella a moto fin troppo potenti. La sua immagine sorridente dal letto di ospedale è il finale migliore di una giornata iniziata sul filo della paura per un campione che nella sua carriera è arrivato dietro solo da autentici fuoriclasse delle due ruote. Il motocross è di per sé uno sport imprevedibile si guidano moto potenti su terreni mutevoli e irregolari che già di per sé richiedono abilità, concentrazione, tenuta fisica e lungimiranza. Doti che hanno permesso a Dovi, come lo chiamano, di primeggiare nella MotoGp ma gli hanno fatto rischiare la vita in un allenamento di un anonimo martedì mattina.