Il braccio di ferro degli affitti brevi: "Servono regole per le strutture"

di Matteo Marzotti

Una città sempre più a vocazione turistica. È quanto sottolinea Confartigianato turismo che attraverso la presidente Barbara Lancini suona però un campanello di allarme. L’attenzione si posa su quelle strutture - case, appartamenti - che vengono date in affitto anche per pochissimi giorni, una o due notti, e che di fatto sono sempre più presenti negli annunci online. Basta fare un giro ad esempio su una delle piattaforme più note per vedere un elenco che annovera circa 30 tra appartamenti, alcuni anche di 50 mq, altri dal notevole interesse storico, e camere a disposizione. Un esempio è una struttura all’interno della casa dove abitò Andrea Cesalpino in pieno centro, a disposizione per 4 persone, con due bagni, cucina a 320 euro a notte. Nei pressi del duomo ecco un appartamento a piano terra, con soffitti a volta in mattoni che una volta poteva forse essere una cantina, ed oggi è un locale di pregio su oltre 70 mq con cucina, bagno, disponibile tra i 70 e i 90 euro circa a notte in base agli ospiti. Leggendo poi l’anagrafica di alcuni "host"(chi affitta) non tutti sembrano imprenditori del settore alberghiero quanto semmai persone che hanno ereditato ad esempio questi locali prima ancora che appartamenti veri e propri, o case di famiglia, e che oggi hanno scelto la periferia per maggiori spazi all’aria aperta o esigenze di lavoro (alcuni si trovano anche l’estero) e che anzichè vendere l’immobile lo hanno attrezzato affinchè produca un utile. La differenza tra un b&b classico - basta fare un rapida ricerca per trovarne in un raggio di 5 km dal centro una trentina - non è solo nel fatto che questo offre anche la prima colazione ma anche nel prezzo. La struttura di un "host" privato può costare senza pretese dai 40 euro a notte a salire, se poi si vuole un appartamento per essere indipendenti e poter cucinare ovviamente il prezzo sale.

Il punto su cui insiste Confartigianato è la legge che riguarda affittacamere e b&b e che permette allo stesso soggetto di poter affittare per periodi brevi fino a quattro strutture, spesso tramite piattaforme digitali beneficiando di tassazioni agevolate. Il fatto di ridurre a due le unità da poter affittare, sopra si diventa imprenditori e cambia la tassazione, di non affittare i locali per meno di due notti, inasprendo le sanzioni per i trasgressori è visto positivamente da Confartigianato "per una corretta concorrenza".