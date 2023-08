Il boulevard che esalta il centro C’è il progetto da 200mila euro

di Luca Amodio

Un boulevard per Castiglion Fiorentino? C’è il progetto. Ce lo anticipa il vice sindaco Devis Milighetti che ha anche la delega ai lavori pubblici: "Abbiamo presentato alla Regione Toscana un piano per i centri centri commerciali naturali: vogliamo mettere in piedi un nuovo viale alle porte del centro storico del paese". Il progetto, per un totale complessivo di 200mila euro, che eventualmente verrà finanziato tutto dalla Regione, riqualificherebbe il percorso pedonale che fiancheggia il parco Girolamo Presentini. Si tratta del secondo stralcio del piano di collegamento tra il parco dei pini e il cuore del paese che già aveva visto un primo step nel rifacimento del parcheggio limitrofe, inaugurato proprio qualche settimana fa.

Un intervento di 240mila euro finalizzato alla messa in sicurezza dei posti di sosta il cui suolo, a causa delle radici degli alberi, era stato dissestastato, rendendo inagibile parcheggiare, se non pericoloso. Ed ecco che dopo questa primo intervento gli amministratori di Palazzo San Michele mirano ad un secondo intervento, sempre nella stessa macroarea, uno dei punti nevralgici di Castiglioni, dove si concentrano molte delle attività sociali del paese della Valdichiana, tra cui per ultimo il Vintage festival. L’obiettivo è anche questo: creare un belvedere architettonico e rendere più armoniosa la location, che è a tutti gli effetti una dei biglietti da visita del paese della torre del Cassero. Nei dettagli il progetto prevede di allegare il marciapiede che circonda il parco, dall’immobile doveva avevano sede i Macelli, e dove sorgerà la nuova caserma della polizia municipale, fino ai campi da calcetto e tennis sotto le mura del paese. La siepe, tra l’area pedonale e il parco, verrà in questo caso spostato verso l’interno, creando tutt’altro effetto ottico.

Per i parcheggi, diversi a spina di pesce, non subiranno alcuna variazione. Intanto nella mappa dei cantieri del centro storico, sono iniziati ormai da qualche settimana i lavori agli ex Macelli, dove oltre la caserma della municipale sorgerà anche una sala polivalente. E poi work in progress anche al giardini pubblici di Piazza Matteotti, altra location simbolo del paese ormai chiuso per i lavori da diversi mesi. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del mese di settembre: a meta del prossimo mese dovrebbero arrivare infatti gli ultimi materiali necessari per il restating del parco di fronte Porta Fiorentina.