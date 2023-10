Il bosco in festa ha fatto centro. Il ruolo della filiera del legno

Obiettivo centrato da "Il Bosco in festa", la grande kermesse organizzata da Coldiretti con il Comune di Bibbiena per far conoscere e valorizzare la filiera del legno. Un evento che ha richiamato nella cittadina casentinese tantissime persone. "Siamo soddisfatti - dice il presidente di Coldiretti Arezzo Lidia Castellucci - la nostra missione era proprio quella di continuare a divulgare un nuovo modo di parlare del bosco, delle foreste e della filiera del legno Made in Italy. Questa prima edizione è stata un’importante occasione di confronto con i rappresentanti delle istituzioni, con gli agricoltori, gli operatori forestali, i cittadini ed i media con momenti dedicati agli studenti delle scuole, agli operatori di settore, alla cittadinanza tutta con l’obiettivo raggiunto di promozione dell’intero settore". Una valorizzazione del settore ottenuta anche grazie ad un’attenta strategia di comunicazione. "In questi tre giorni la parola più utilizzata oltre a bosco è stata comunicazione - continua Castellucci - Abbiamo provato a comunicare appunto, mettendo punti di vista diversi a confronto ed è stato un dialogo molto interessante dove sono emersi anche punti di vista costruttivi come nel corso del confronto I Custodi del Bosco e la Filiera del legno moderato da Federico D’Ascoli, capocronista de La Nazione di Arezzo con testimonianze preziose, a cominciare dagli spunti sulle campagne di comunicazione come in Francia ed in Svizzera. Questo è un settore che può essere ulteriormente sviluppato e fatto crescere, partendo anche dai bambini passando per la scuola ed arrivando alle famiglie.

Occorre una buona contaminazione che noi siamo convinti possa partire dalla nostra provincia e prendere un indirizzo di interesse nazionale". Nella tre giorni del Bosco in festa non è mancato nulla. E’ stato valorizzato il ruolo dei custodi del bosco e del settore forestale ed è stata data una particolare attenzione a bambini e ragazzi con i i laboratori didattici dedicati agli studenti delle scuole locali. Ci sono stati anche momenti conviviali come quello di sabato sera in piazza Tarlati l’agri aperitivo di Campagna Amica. Domenica gran finale con la sfilata dei mezzi agricoli, con il mercato straordinario di Campagna Amica con prodotti a chilometri zero.

So.Fa.