Il borsino dei quartieri La rimonta di Colcitrone La Chimera è un rebus Spiazzata la Colombina

di Federico D’Ascoli

È una vittoria che arriva allo scadere: basta un gol regalato dagli avversari per festeggiare. Porta Crucifera si è portata a casa la lancia del Centenario dell’Arezzo in zona Cesarini, dopo un partita bruttina e confusa. Il 4+4 vincente di Lorenzo Vanneschi e Niccolò Paffetti che ha deciso la sfida, ricorda il catenaccio giostresco di moda negli anni ’80. Il 5 è rimasto in panchina, dopo anni da titolare più o meno fisso.

Perché una Giostra così scadente, in contropiede rispetto a prove su livelli e un giugno finito allo spareggio 19-18? Forse è solo un capriccio di Eulancia, la dea benevola che soprintende il bel galoppo in piazza Grande. Ha spedito la lancia amaranto al quartiere più passionale, quello che non molla mai. Fino al novantesimo.

Tornando seri, sulla preparazione delle carriere può aver inciso il maltempo e il giorno in meno di prove rispetto al 2022.

Il risultato a sorpresa, in fondo, esalta quel lato imprevedibile che è il sale del Saracino, in una giornata di delusioni tecniche cocenti per tutti gli sconfitti.

È la resa per chi pensa che in Giostra contino soprattutto i cavalli: nessuno ha dato particolari problemi al suo giostratore (escludendo Paffetti). Tiri a campanile, nonostante carriere prefette preparate da squadre tecniche che lavorano un anno intero su un breve galoppo da 4 secondi e rotti. Bastano millimetri per ribaltare un risultato e l’assoluta irrilevanza delle prove sul risultato finale conferma l’imponderabilità di cui dicevamo.

Esulta Colcitrone, il quartiere meno accreditato della vigilia, quello che però conferma una certa padronanza della piazza. Quando si presenta l’occasione buona non se la fa quasi mai sfuggire: benedicendo, in questo caso, l’ultimo posto sulla lizza. In questo scenario di festa le voci sull’interesse rossoverde per Enrico Vedovini perdono qualsiasi consistenza.

Per gli altri consigli direttivi indirizzati verso l’ultimo anno di mandato è già momento di bilanci. Ma la vittoria cruciferina cristallizza gli equilibri fino al 23 giugno 2024, notte di Saracino.

Il secondo inciampo di Gianmaria Scortecci, considerando anche le condizioni fisiche, non preoccupa molto la Colombina in cui Elia Cicerchia è stato costretto a galoppare sempre fuori Giostra. Gli ex Ragazzi Terribili, anche dopo la peggiore annata di sempre, non si toccano. Così come Saverio Montini e Tommaso Marmorini a Sant’Andrea, inciampati sul cappotto dopo la bella vittoria di giugno.

Scenari del tutto imprevedibili a Porta del Foro. Davide Parsi non ha mai fatto 5 in prima carriera, Francesco Rossi ha sciupato quanto di buono fatto vedere a giugno con un 3 assurdo. La Chimera è l’unico quartiere che potrebbe fibrillare, ma le sconfitte in serie hanno anche un effetto anestetico. E grandi riserve pronte a scendere in campo non se ne vedono.