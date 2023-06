Il borsino dei binomi Paffetti debutta con Rosa

Stamani alle ore 11.30 in piazza San Francesco saranno bollati i cavalli da Giostra. Ma i giochi sono già fatti.

Porta del Foro forse è stato il quartiere fino all’ultimo un po’ indeciso per il cavallo di Davide Parsi. Il 2023 è l’ultimo anno in cui Nuvola, la cavalla del cuore di Parsi, può correr giostra per limiti d’età. Però in questa notturna Parsi punterà su Biancaneve che nelle prove ha dato dimostrazione di grande affidabilità e nella simulata ha fatto una carriera impeccabile. Al suo fianco Francesco Rossi che si affiderà di nuovo a Rocky, un cavallo navigato e con il quale ha corso giostre e provacce. Forse va spinto un po’, ma Tallurino saprà trovare la giusta velocità per la sua carriera.

Porta Santo Spirito non cambia animali. Il livello raggiunto è talmente alto che si sono permessi di correre la simulata con cavalli di riserva. Una prova di manifesta superiorità e la conferma che sono un passo avanti a tutti. Adesso lavorano anche sulla psicologia del cavallo, evitandogli una prova lunga e snervante come quella di mercoledì. Gianmaria Scortecci correrà in sella a Doc, che è riuscito a perfezionare ulteriormente ed Elia Cicerchia si affiderà ad Olympia la cavalla haflinger con la quale sta trovando un affiatamento sempre maggiore. Anche in pessime condizioni di tiro il 5 arriva sempre.

Porta Sant’Andrea punta ancora sui cavalli del 2022. Giostratori più sciolti e cavalli più fluidi e lineari nelle traiettorie grazie a Martino Gianni. Tommaso Marmorini con Conte Darko sembra aver raggiunto il massimo affiatamento, mentre Saverio Montini deve lavorare un po’ di più con Siria, che ha meno esperienza e un temperamento diverso. Ma anche le carriere della saura sono apparse molto più belle e fatte seguendo una certa logica.

Porta Crucifera spinge sull’acceleratore per arrivare, nonostante la presenza di un giostratore debuttante, al livello dei gialloblù. Lorenzo Vanneschi scende ancora in lizza con Pinocchio l’haflinger con cui lo scorso anno ha centrato il cinque. A inizio prove è caduto, ma questo non deve far pensare che non ci sia qualità nel giostratore o affiatamento con il cavallo. In caso di imprevisti stare sopra ad un destriero di quella stazza e circonferenza non è così semplice come dirlo. Niccolò Paffetti è apparso molto sicuro con Rosa de Moscheta e più volte la lancia è finita sul 5.

Sonia Fardelli