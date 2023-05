Il Borgo torna capitale del gusto Street Food per tre giorni in centro Decine di stand presenti all’evento

di Claudio Roselli

Sansepolcro tornerà ad essere la capitale del gusto nell’ultimo weekend del mese. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio, andrà infatti in scena la quinta edizione di Food&Street, l’evento organizzato dalla Confcommercio con il patrocinio del Comune biturgense, il contributo di Banca di Anghiari e Stia e la collaborazione tecnica della Fiva (Federazione Nazionale Venditori Ambulanti) e di Meet Valtiberina Toscana. Una iniziativa che per tre giorni porterà in viale Armando Diaz, a Porta Fiorentina, un carico di sapori provenienti da tutto il mondo. Grande novità di turno, la presenza del foodtruck proveniente dalla Grecia, che proporrà Pita Gyros e i tradizionali involtini ellenici, poi l’Asian Fusion Streetfood denominato Stopover con bao, gyoza e takoyaki giapponesi. Confermata la formula vincente della festa, che mette al centro la migliore gastronomia italiana ed estera insieme ad un ricco programma di eventi e iniziative che coinvolgeranno anche i commercianti del centro storico. Saranno oltre 30 gli stand che proporranno pietanze e specialità di ogni tipo, dalla paella spagnola alle minicrepes olandesi, dal falafel israeliano all’hamburger irlandese, per passare alla cucina tipica locale della Valtiberina.

A cornice di questo viaggio nel gusto, che nell’edizione 2022 ha totalizzato oltre 50 mila visitatori, non mancheranno aree dedicate ai bambini, intrattenimento, concerti e i tour guidati gratuiti alla scoperta delle bellezze del territorio, in programma per sabato 27 in collaborazione con gli Instagramers e domenica 28 alle ore 15, sempre con partenza da viale Diaz. In più, vi sarà l’opportunità di fare acquisti a prezzi scontati con la speciale "Shopping Card" da presentare nei negozi aderenti all’iniziativa, che sono una sessantina. "Sansepolcro Food&Street si conferma uno degli eventi di maggior richiamo di tutta la Valtiberina – spiega Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo – e il format che abbiamo scelto è il connubio vincente tra commercio su area pubblica e commercio tradizionale, spinto dalla presenza di tanti avventori che desiderano passare una o più giornate all’insegna del buon cibo, che sia italiano o estero e dello shopping nei bei negozi di Sansepolcro".