Il borgo in tv: Il servizio su Raiuno a Sansepolcro

Anche Sansepolcro ha avuto la sua finestra su "Camper", la trasmissione televisiva dell’estate condotta da Marcello Masi in onda su Rai Uno tutti i giorni dal lunedì al venerdì e dalle 12.30 alle 13.20. Nel servizio di oggi dedicato alle bellezze dei borghi, l’inviato Lorenzo Branchetti ha iniziato il servizio sotto l’arco di Porta Fiorentina, dicendo: "Oggi siamo in uno dei gioielli del Rinascimento". Sansepolcro, appunto. In piazza Torre di Berta, con il dodecaedro al centro, c’è stato l’incontro con il "cicerone" di turno: Beppe Del Barna, presidente del Gruppo Sbandieratori, ma un breve spazio è stato riservato anche a Bruno Tredici, presidente del Gruppo Campanari, che ha ricordato l’antica tradizione delle campane suonate a mano. E mentre il drone offriva delle stupende immagini dall’alto del centro storico della città biturgense, inevitabile è stata la tappa sul balcone del museo civico, dove si trova il portone della sala che ospita la Resurrezione di Piero della Francesca (inquadrata nella sua ritrovata lucentezza), per ricordare che questa opera è stata considerata l’affresco più bello del mondo. Un passaggio anche per il giardino nel quale c’è la statua di Piero e poi Del Barna ha parlato del suo sodalizio: "Sansepolcro – ha detto – non è soltanto città d’arte, ma anche di sbandieratori. Qui è nato il gruppo più antico d’Italia costituitosi come tale". E intanto, il figlio Luigi accompagnato dai musici offriva uno spezzone del saggio a due e tre bandiere. Un altro regalo per i 70 anni di attività, che gli sbandieratori festeggeranno dentro l’amato Borgo con lo spettacolo di sabato 2 settembre.