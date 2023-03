Il bilancio passa in consiglio: ecco tutti i costi

SANSEPOLCRO

Approvato a maggioranza, nella seduta di sabato scorso, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 del Comune di Sansepolcro. Il documento è passato con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza, l’astensione di Fratelli d’Italia-Sansepolcro Futura e il parere negativo di Pd-In Comune e Adesso-Riformisti. "Il lavoro portato avanti sul tema – ha spiegato l’assessore Alessandro Rivi (nella foto) – ha tenuto conto di alcuni punti cardine che hanno condizionato fortemente la previsione effettuata. Su tutti, l’aumento del costo dell’energia, stimato in circa 600mila euro, poi gli adeguamenti contrattuali del personale dipendente (135mila euro in più), la diminuzione dei contributi statali e l’aumento dei costi dei beni e dei servizi in generale. Siamo di fronte ad un’analisi finanziaria che deve fare i conti con le sue entrate correnti reali e non ‘drogate’ da situazioni di straordinarietà come nel recente passato". L’unica modifica sulle imposte riguarda l’addizionale comunale Irpef.

L’aliquota dello 0,8%, adottata anche da altri Comuni della provincia e limitrofi, prevede oltretutto una soglia di esenzione per i redditi fino ai 10mila euro. "Tengo quindi a precisare che l’effetto sarà sostanzialmente impercettibile da parte dei contribuenti – ha sottolineato Rivi – e che, tradotto in numeri, significa un aumento di 2,50 euro mensili per i redditi da 10mila a 15mila euro, di 3,75 euro per i redditi fino a 28mila e di 5,33 euro per quelli superiori a questa soglia".