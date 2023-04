Il bilancio fa tappa in consiglio

Bilancio consuntivo ma non solo nella seduta del consiglio comunale di Sansepolcro fissata per le ore 20,45 di domani nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi. Passa dunque all’approvazione dell’assise il rendiconto di gestione per l’esercizio 2022, assieme all’approvazione delle tariffe della nettezza urbana (Tari) per l’anno in corso. Sarà discussa anche l’istituzione del "Consiglio comunale dei giovani" con approvazione del relativo regolamento di funzionamento; un progetto, questo, seguito dall’assessore Valeria Noferi, con l’orientamento volto a pescare ragazzi e ragazze con età non inferiore a 16 anni e non superiore a 25: ancora da decidere sia il numero totale dei componenti che soprattutto la loro provenienza.

Gli ambiti sono variegati: studenti universitari, studenti delle scuole medie superiori attraverso apposite elezioni e normali residenti in città. Spetterà poi all’assemblea il compito di eleggere il proprio sindaco. In scaletta anche due gli ordini del giorno.