Il benessere degli studenti: punto d’ascolto

Anche l’università di Siena è attenta al tema dell’inclusione. E’ scaduto proprio ieri il bando di collaborazione a tempo parziale, con opportunità di 100 o 200 ore, per l’attività Peer-to-Peer 2024-2025, nell’ambito del progetto ministeriale Pro-Ben, dedicato alla "Promozione del Benessere della Comunità Universitaria". Le studentesse e gli studenti selezionati avranno l’opportunità di collaborare con il Settore ascolto e benessere della comunità studentesca e il Settore inclusione dell’Università di Siena.

Le attività previste per i collaboratori sono variegate e si concentrano sul supporto e sul benessere degli studenti. Le principali responsabilità delle persone selezionate includeranno: accoglienza e orientamento, gestione di gruppi di supporto per organizzare e comunicare gruppi di supporto e programmi di peer education, creando un ambiente inclusivo e solidale. E ancora: laboratori e Workshop per progettare eventi e laboratori volti a sensibilizzare sulle tematiche di salute mentale, benessere psicologico e gestione dell’ansia e della pressione accademica e infine campagne di Sensibilizzazione: Preparare materiali informativi e gestire campagne di sensibilizzazione, utilizzando anche i social network per raggiungere un pubblico più ampio.

Ad Arezzo si cercavano due collaboratori per 200 ore.