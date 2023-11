"Il Bello, la Musica e il Potere". Cresti a Villa Severi

Parte da Arezzo la prima edizione della rassegna "Festival Culturale Toscana", organizzata in collaborazione con "Visione – Un altro sguardo sul mondo" . Interessanti appuntamenti, saranno imperdibili occasioni di confronto e di informazione su temi di attualità: emergenze, guerra, problemi ambientali, diritti costituzionali, scienza e legalità, storia, cultura istruzione e musica come veicoli ideologici. Oggi giovedì 9 novembre, alle ore 18,30, Antonello Cresti, saggista e scrittore, si definisce "agitatore culturale", presenterà il suo libro all’interno della tematica Cultura e Politica: " Il Bello, la Musica e il Potere" scritto a quattro mani con Roberto Michelangelo Giordi, in forma di avvincente dialogo pubblicato da Mariù Edizioni lo scorso luglio 2023, presso il Centro Onda D’Urto nella cornice di Villa Severi ad Arezzo. Moderano l’incontro Gabriele Gori e Milena Freni Coordinatori Regionale e provinciale della rassegna culturale. Per info e prenotazioni [email protected] Oppure al 3385278791.