Il barbiere dei clochard "Li aiuto con forbici e rasoio"

di Lucia Bigozzi

Quel mondo che solo una manciata di anni fa non conosceva, oggi è un pezzo della sua vita. "Quando esco da lì, io sono felice", sorride Danilo Lisi, 64 anni, cresciuto tra barbe, capelli, forbici e rasoi. "Avevo dieci anni quando ho iniziato a darmi da fare: al mattino a scuola, il pomeriggio nel salone di un amico". Primi passi di un mestiere che lo ha accompagnato per un bel tratto del suo cammino, poi un cambio radicale, sedici anni alla pompa di un distributore di benzina, fino alla pensione.

Oggi ha ripreso in mano forbici e rasoio, non per lavoro ma per servire "gli ultimi": è il barbiere dei clochard. La fraternità che opera nel nome di Federico Bindi, è il "quartier generale" dove una volta a settimana Danilo provvede ai bisogni di persone senza casa, con la vita sottosopra, migranti, aretini, non fa differenza perchè il dolore arriva senza preavviso, non guarda in faccia nessuno e ti mette spalle al muro. C’è chi reagisce, si rialza, e chi, invece, si arrende o scivola, lentamente, in un abisso di solitudine e povertà.

Vivere ai margini "è il mondo nel quale sono entrato in punta di piedi. Non è facile, perchè incontri volti e ascolti storie che ogni volta mi colpiscono profondamente e mi fanno capire quanti conflitti, quanta sofferenza, quanti problemi esistono nel mondo. Problemi che possono , ribaltare aspirazioni, cancellare sogni". E le cicatrici non solo solo sui volti segnati dalle rughe e da notti passate avvolti in una coperta sotto un portico; le cicatrici sono sopratutto negli sguardi. "Vedo tanta tristezza in quegli occhi", sospira Danilo che non si limita a barba e capelli, va oltre, sconfina nell’umanità che, spesso, si può rigenerare con una stretta di mano, un incoraggiamento. "Ci parlo e alcuni raccontano storie forti di solitudine; famiglie distrutte, dipendenze, gente che perde il lavoro". Poi arriva Raffaele col suo piglio da artista e la chitarra sotto braccio: "Comincia a suonare e pare per tutti un festa, si sentono accolti, sostenuti nei bisogni più urgenti: una doccia, vestiti puliti, un pasto. Raffaele è speciale".

Qualche minuto di leggerezza, nel calore dello "stare insieme, pure se non manca qualche scaramuccia", aggiunge Danilo. L’effetto della cura della persona è la chiave con cui scatta l’empatìa: "Quando si vedono rasati e coi capelli a posto, è come se ritrovassero la dignità. Li vedi soddisfatti - c’è pure chi non lo è - e ringraziano. Io sono felice perchè mi sento utile e, nel mio piccolo, penso di essere riuscito a regalare un momento di tranquillità. Cristiano e Maria Grazia si danno molto da fare insieme agli altri volontari: è una realtà importante per la città". Cristiano Rossi è il responsabile della fraternità e Maria Grazia è la madre di Federico Bindi: da quasi quindici anni aprono le porte delle tre case di accoglienza e aiutano chi da solo non ce la fa, con il contributo di tantissimi aretini. "Un giorno morì un senzatetto che dormiva nei pressi della ex Standa. La fraternità si incaricò di sostenere le spese del funerale: un gesto che mi toccò nel profondo. Un atto di carità. Da allora la mia vita con i clochard è più ricca".