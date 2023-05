Il balzo in avanti di Unoaerre Affari a 276 milioni, margine a +58%

La prima di tutte le aziende aretine, quella da cui si è originato un distretto da oltre 1100 aziende, continua a crescere: Unoaerre, nonostante lo scenario complesso, grazie alla diversificazione del business e dei canali di vendita ha chiuso il 2022 con un giro d’affari a 276 milioni di euro (+13% rispetto al 2021), e con un margine operativo lordo di circa 21 milioni di euro, rispetto ai 13 milioni di euro del 2021 (+58%) "Le vendite di prodotti legati alla linea oreficeria, la base trainante dell’azienda, hanno evidenziato una ripresa molto importante dopo le difficoltà del 2020 – dichiara Luca Benvenuti, amministratore delegato di Unoaerre – segnando una forte crescita in Italia e nei mercati esteri, in particolare nelle Aree Europa e Stati Uniti".

"Nel corso degli ultimi esercizi – aggiunge Benvenuti – abbiamo sviluppato i business considerati per l’azienda complementari, come i prodotti in Argento ed in Bronzo della linea Fashion che hanno evidenziato delle performance in crescita (+18% rispetto al 2021)".

"Siamo molto soddisfatti – afferma Maria Cristina Squarcialupi (nella foto), presidente di Unoaerre – nonostante il 2022 non si sia rivelato un anno facile, Unoaerre è comunque riuscita ad ottenere ottimi risultati grazie alla flessibilità e all’impegno di tutte le nostre risorse".