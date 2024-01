Il Baldaccio raddoppia. Oggi parte la prima fase per aprire il tunnel bis. Come cambia il traffico

È un’opera destinata a cambiare per sempre il traffico cittadino, liberando dall’assedio delle auto la zona della stazione e di via Vittorio Veneto. Oggi inizia la fase uno dei lavori che dovrebbero portare, nel giro di alcune settimane, all’apertura del secondo tunnel tra via Baldaccio d’Anghiari, via Alessandro dal Borro e viale Cittadini.

Da stamani iniziano gli interventi finali nel vecchio tunnel con la chiusura che andrà avanti fino al prossimo 29 febbraio con l’apertura al transito del nuovo tunnel dopo i sopralluoghi e i collaudi delle scorse settimane.

Ecco le tre fasi previste da Palazzo Cavallo per arrivare alla piena operatività del tunnel nelle due direzioni: da e per Pescaiola.

La fase 1 va avanti da oggi fino a mercoledì: per i veicoli che si immettono nel nuovo tunnel c’è l’obbligo di svolta a destra in via Alessandro dal Borro. Questo per consentire, la realizzazione di una rampa provvisoria che permetterà alle auto e comunque a tutti i mezzi sotto 35 quintali di svoltare anche a sinistra verso viale Cittadini. I flussi di auto, bici e pedoni saranno deviati all’interno del cantiere del nuovo tunnel con obbligo di limite di velocità a 30 chilometri orari e con la sola svolta a destra consentita.

Questa soluzione permetterà la realizzazione di una rampa provvisoria che verrà utilizzata, dalle 18 del 31 fino a giovedì 29 febbraio, dalle auto e dai mezzi con massa a pieno carico inferiore ai 35 quintali per svoltare anche a sinistra.

Dal 29 febbraio fino a venerdì 12 aprile entrambi i tunnel saranno percorribili con queste modalità: chi è diretto verso via Luca Cittadini userà il vecchio per svoltare a sinistra, chi è diretto verso via Alessandro dal Borro userà il nuovo per andare a destra. Ovviamente, fino alla fine di febbraio, la provvisorietà delle direttrici di marcia coinvolgerà anche i mezzi di Autolinee Toscane che per entrare in viale Luca Cittadini dovranno seguire il percorso via Giuseppe Laschi, via Pietro Nenni, via Uguccione della Faggiuola, via Alessandro dal Borro.

Da giovedì 1° febbraio inizia invece la fase 2 che va avanti per tutto il mese di febbraio. In questa fase sono previste variazioni nei percorsi dei mezzi pubblici che normalmente svoltavano verso viale Cittadini: per questi, c’è l’obbligo di svolta a destra e percorso temporaneo in via Laschi, via Nenni, via della Faggiuola e via dal Borro con rientro in viale Cittadini.

Dal 1° marzo quello che dovrebbe essere l’ultimo step del cantiere: si dovrebbe concretizzare l’apertura di entrambi i sottopassi, uno per la svolta a destra e uno per la svolta a sinistra.