Il 21 luglio, Mattarella, Parolin e Zuppi a Camaldoli per celebrare gli 80 anni del Codice

Il Tevere torna stretto almeno sotto le piante secolari di Camaldoli. Perché in un 21 luglio che già odora di storia, non ci sarà solo il presidente della Repubblica, per una di quelle trasferte che scandiscono continuamente il suo infinito mandato. No, con l’uomo del Quirinale arriverà anche l’uomo del Vaticano: lui, Pietro Parolin, il segretario di stato di Francesco. Vicentino, figlio di un ferramenta, una delle figure più aperte al rinnovamento nella chiesa italiana e mondiale. E tra l’altro un buon legame con Arezzo, a cominciare dai frequenti contatti con la Cittadella di Rondine.

Il rinnovatore per gli 80 anni del Codice di Camaldoli? Sì, la sintesi è questa. E abbraccia in un colpo solo lo spirito di quel testo che sarebbe diventato la base e il calcestruzzo della nuova Repubblica, oltre che del pensiero sociale cristiana. E abbraccia l’anima di Camaldoli, i cui monaci da sempre "evadono" con il pensiero dalle pareti grosse del monastero e dell’eremo per sposare l’apertura della chiesa. A volte ecumenica, a volte anche ai non credenti.

Una miscela che avvolgerà la foresta sacra dal 21 luglio. E il 21 luglio è anche il giorno attesissimo della visita di Mattarella. L’incontro è previsto nella Sala del Landino: garantite la presenza della Rai e di Tv2000, il canale della chiesa italiana. Altri saloni del monastero saranno attrezzati per far seguire in streaming le fasi del convegno anche all’esterno.

Nei prossimi giorni è atteso il sopralluogo fatidico degli esperti del Quirinale. In base alle ipotesi più calzanti, e all’esperienza di altre visite altrettanto solenni a cominciare da Papa Giovanni Paolo II, l’atterraggio dovrebbe essere previsto a Moggiona. Per poi da lì accompagnare il presidente in auto fino al monastero.

Ma non è ancora neanche escluso un atterraggio sul piazzale dell’eremo: di certo si tratta di due angoli carissimi a Mattarella, li conosce da anni ben precedenti a quelli che lo avrebbero portato a diventare Capo dello Stato. Anzi, il silenzio della foresta sembra incrociarsi alla perfezione con i silenzi ricchi di emozione di un presidente di poche parole ma attento ai fatti.

L’arrivo di Pietro Parolin non sarà nello stesso giorno di Mattarella: il presidente aprirà il convegno e il segretario di stato lo chiuderà. La domenica, domenica 23. Sarà lui a celebrare alle 11.30 la Messa solenne nella chiesa grande del monastero. Chissà se adeguandosi al ritmo lento della preghiera camaldolese, fatta di interruzioni, di spazi di silenzio, di parole soppesate con cura.

La sua presenza chiude un cerchio e restringe fino quasi ad assottigliare il Tevere: perché nella giornata di apertura ci sarà anche Matteo Maria Zuppi, il presidente della Cei, da settimane l’uomo dei tentativi di mediazione diplomatica tra Russia e Ucraina. Anche lui qui poche settimane fa, sempre a Rondine. Anche lui trascinato dalla memoria di quelle giornate del 1943 che videro incrociarsi tra le celle personaggi come Giorgio La Pira, Amintore Fanfani, Taviani, Vanoni, Gonella, Capograssi, Saraceno. La meglio gioventù di allora al crogiuolo del futuro. In una Camaldoli mai tanto affacciata sul Tevere.

Alberto Pierini