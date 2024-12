Il 2024 di Proxima Music termina con il Concerto di Natale

Arezzo, 18 dicembre 2024 – Un pomeriggio di suoni e canti della tradizione natalizia con Proxima Music.

La scuola di musica aretina anticiperà le festività con il Concerto di Natale che, dalle 15.30 di domenica 22 dicembre, vedrà un gruppo di allievi dei corsi avanzati di strumento e di canto esibirsi in un variegato repertorio che proporrà un viaggio nei secoli dove spaziare dai grandi compositori del passato agli autori maggiormente contemporanei di generi jazz, rock, pop e blues.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, sarà ospitata dai locali di Proxima Music in via Severi e configurerà anche un’occasione di ritrovo e scambio di auguri tra gli stessi allievi, i docenti e le famiglie prima della pausa delle lezioni.

Il Concerto di Natale, coordinato dalla maestra Marilena Fracassi, vedrà alternarsi bambini, ragazzi e adulti dei diversi corsi per permettere loro di tornare a vivere le emozioni di esibirsi di fronte a un pubblico, andando a suonare brani di epoche diverse anche ispirati alla tradizione natalizia che saranno interpretati con i vari strumenti a corda, a fiato, a tastiera, a percussione e elettrici.

L’evento chiuderà la prima parte di un anno didattico che, finora, è stato particolarmente positivo per Proxima Music in virtù di un forte incremento del numero degli allievi che, a sorpresa, ha interessato soprattutto strumenti tradizionalmente di nicchia quali violoncello, flauto, tromba, trombone, sax e clarinetto, ma un consolidamento ha interessato anche le classi di chitarra, canto, violino e batteria.

A emergere è, dunque, la completezza della proposta didattica della scuola cittadina che è sempre più un punto di riferimento per l’insegnamento musicale in tutte le sue diverse accezioni, in virtù di un gruppo con venti docenti che permette di assecondare ogni interesse e di seguire la crescita artistica dei singoli allievi dalle prime note al professionismo.

Le lezioni della scuola, dopo lo stop natalizio, riprenderanno da martedì 7 gennaio: per informazioni su corsi e progetti di Proxima Music è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy