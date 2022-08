Motociclista muore: cade in una scarpata nell'incidente con un camper

Chiusi della Verna, 6 agosto 2022 - Tragedia della strada in provincia di Arezzo . Un uomo in moto è morto nello scontro violentissimo con un camper. E' accadut sulla strada regionale 71, in località Corsalone, nel territorio comunale di Chiusi della Verna. E' accaduto intorno alle 14.50 di sabato 6 agosto. Da appurare la dinamica dell'incidente.

La vittima è un uomo di 61 anni. Il caravan e la moto si sarebbero scontrati frontalmente. Immediato l'allarme dato dagli altri automobilisti e dalle persone a bordo del camper, di nazionalità cecosvlocacca. Sono arrivati il 118 e i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena.

La vittima, scontrandosi, è finita in un'area boschiva trenta metri sotto la strada , in corrispondenza di una pista ciclabile che costeggia l'arno. I vigili del fuoco hanno fatto strada nella macchia al personale sanitario. Il medico ha potuto solamente constatare il decesso del motociclista. Gli occupanti del caravan non hanno riportato danni fisici. Per i rilievi e la dinamica sono intervenuti i carabinieri.