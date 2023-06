Ieri sera assemblea alla Fimer. “Disposti a riprendere il lavoro, ma solo a determinate condizioni”

Arezzo, 29 giugno 2023 – Ieri sera, in Fimer, si è tenuta l’assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali e dalla Rsu, a cui hanno preso parte tutti i lavoratori. Un incontro molto importante, alla luce di quanto accaduto martedì scorso a Milano e, soprattutto ieri, quando in fabbrica si è presentato, per una riunione che era stata organizzata precedentemente, Luca Bertazzini, in rappresentanza dell’azienda. L’ incontro doveva essere da remoto, ma lui ha deciso di venire direttamente a Terranuova. Intorno c’era anche la Digos, ma è stata una semplice precauzione, perchè a parte contestazione verbale, nessuno, in questi mesi, si è mai sognato di alzare le mani. E così, ovviamente, è stato anche ieri. Bertazzini ha chiesto di riprendere la produzione, ha annunciato che Fimer farà un’istanza ai commissari per consentire il pagamento dello stipendio di giugno e ha spiegato che nel giro di venti giorni ci sarà la possibilità di chiudere una trattativa con un investitore. Di questo e altro, quindi, si è parlato ieri sera davanti ai cancelli dello stabilimento.

E’ emerso che c’è ‘ipotesi di rientrare al lavoro, ma solo a determinate condizioni. Intanto il pagamento degli stipendi. Poi la fabbrica dovrà essere messa in sicurezza, perchè dopo diverse settimane di stop è necessario un controllo dei macchinari, compreso quello con azoto. Un guasto legato a Publiacqua ha poi messo fuori uso molti servizi igienici. Insomma, la fabbrica dovrà essere messa nelle condizioni di riattivare tutte le linee di produzione. In mattinata ci sarà un’uscita ufficiale delle organizzazioni sindacali.

La storia di questa vertenza ha inizio ufficialmente nel mese di novembre del 2021 quando si tiene la prima grande manifestazione di protesta per le vie di Terranuova per la grave situazione finanziaria dell’azienda e in quell’occasione viene chiesto, urgentemente, un tavolo al Mise. La procedura di acquisto dell’attività degli inverter solari di Abb da parte di Fimer è stata definita nei primi mesi del 2020. Il gruppo lombardo ha acquistato il sito produttivo di Terranuova Bracciolini, che si aggiunge a quelli già presenti a Vimercate, in Brianza, e in India, a Bangalore. Adesso si cerca una via di uscita ad una situazione complicata. Bertazzini ha annunciato che un nuovo investitore è all’orizzonte. Sindacati e lavoratori attendono certezze.