Ieg: Oroarezzo punta su giovani e formazione

Arezzo, 8 maggio 2023 – Attrarre i giovani talenti, avvicinare le nuove generazioni e far conoscere loro le tante e variegate opportunità offerte dal settore orafo-gioielliero: formazione e ricambio generazionale sono tra i temi chiave dibattuti a Oroarezzo.

Da sabato 13 a martedì 16 maggio, ad Arezzo Fiere e Congressi, la manifestazione dedicata alle eccellenze produttive dei distretti orafi italiani e internazionali targata di Italian Exhibition Group, che rinnova l’impegno a supportare l’oreficeria e la gioielleria italiana favorendo iniziative legate ai giovani, al loro coinvolgimento e alla loro crescita professionale all’interno delle aziende.

Stando ai dati di una recente mappatura condotta a livello nazionale da Confindustria Federorafi, il numero di nuovi occupati richiesto dalle aziende orafe per affrontare il ricambio generazionale nei prossimi 5 anni si avvicina al 10% del totale della forza lavoro attuale. Un problema urgente, a cui far fronte con un’azione di sistema, a partire dalla formazione.

OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE NEL DISTRETTO ORAFO DI AREZZO

Oroarezzo apre le porte ai giovani. Martedì 16 maggio una giornata dedicata alle scuole, che avranno l’opportunità di visitare la fiera e partecipare, a partire dalle ore 9.45, all’incontro su “La formazione dei giovani nel distretto orafo di Arezzo” organizzato in collaborazione con Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Consulta Provinciale dei Produttori Orafi e Argentieri di Arezzo e Ufficio Scolastico Regionale Toscana.

Nell’Auditorium del quartiere fieristico i saluti di Giordana Giordini, presidente pro-tempore Consulta dei produttori orafi e argentieri di Arezzo, Massimo Guasconi, presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena, e Roberto Curtolo, dirigente MIUR presso Ufficio Scolastico Regione Toscana.

Prendono poi la parola Aldo Frigeri, direttore Fondazione ITS TAB, Paolo Torriti, direttore Master in Storia, Design e Marketing del gioiello, Università di Siena, e Sergio Petronilli, Logis 3D, esperto e formatore nella modellazione 3D per il settore orafo, per presentare le opportunità di formazione specialistica post diploma del distretto aretino.

A seguire, le testimonianze di Beppe Angiolini, presidente onorario della Camera Nazionale Buyer della Moda e ambassador di Oroarezzo, Giovanni Raspini, presidente Argenterie Giovanni Raspini, e Laura Inghirami, founder Donna Jewel. Modera Marco Randellini, Segretario Generale Camera di Commercio Arezzo-Siena.

Al termine dell’incontro la premiazione dei vincitori delle borse di studio per la partecipazione al “Master in Storia, Design e Marketing del gioiello”.

GIOVANI DESIGNER IN GARA

Anche il concorso Première per la creatività e il design del gioiello quest’anno punta sui giovani talenti. Nella nuova categoria Talents, si mettono alla prova gli studenti di tre percorsi formativi di scuole orafe del territorio: il Master in Storia, Design e Marketing del Gioiello dell’Università degli Studi di Siena - Campus di Arezzo, l’Istituto tecnico professionale Margaritone e il Liceo Statale Piero della Francesca, entrambi di Arezzo.

Ogni scuola si presenta con un massimo di 5 disegni di progetti preziosi. Al più meritevole sarà data la possibilità di realizzare il suo gioiello, a titolo gratuito, grazie alla collaborazione di aziende partner del territorio.

OROAREZZO – International Jewelry Exhibition Oroarezzo è la manifestazione internazionale di riferimento per l’eccellenza della produzione di oreficeria, argenteria e gioielleria Made in Italy, piattaforma strategica per la pianificazione di acquisti e riassortimento di grossisti, catene e negozi tradizionali.